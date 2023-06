Chi sono Sandro e Rodolfo i due brianzoli che riempiranno il Parco di bassotti

"Curioso constatare come alcuni soggetti sottovalutino la tempra di un bassotto. Buono, fedele, goloso, impertinente. Spesso viene annoverato tra i cani da compagnia, essendo in grado di adattarsi bene alla vita da appartamento. Ma per temperamento e indole è comunque pur sempre un cane da caccia. Ecco, non sottovalutate questo atteggiamento da: caccia! Quando il bassotto caccia la preda, la verità… non molla il colpo finché non le stende. In questa descrizione mi ritrovo a pieni voti, tanto buono a tratti affabile ma non sottovalutare la sua bontà". Così Sandro Nigro, presidente dell'associazione Cuor di pelo, descrive quel cane che gli ha cambiato la vita.

Un cane speciale che non solo ha dato nuova vita e nuova tempra al brianzolo, ma che ha anche dato vita all'associazione nota in tutta Italia e che domenica 11 giugno organizza al Parco di Monza la quarta edizione della Strabassotti, una bella camminata nel grande polmone verde insieme a bassotti provenienti da tutta Italia. Perché l'evento è soprattutto una grande festa che nelle passate edizioni ha richiamato migliaia di persone: single, coppie e famiglie che insieme al loro inseparabile bassotto hanno vissuto una bella giornata di festa in mezzo alla natura. Una vera e propria macchina della solidarietà e dell'amore verso questa particolare razza di quella che portano avanti Sandro Nigro e Rodolfo Colombo, quest'ultimo vicepresidente dell'associazione. Sandro e Rodolfo da anni viaggiano su e giù per l'Italia per recuperare quei bassotti con i quali il destino è stato crudele: bassotti abbandonati, ceduti perché anziani o malati, o nei casi peggiori bassotti che rischiano di dover essere soppressi perché - magari per piccoli deficit fisici - non verrebbero venduti con facilità. Ma loro vanno oltre e non appena arriva una telefonata (ormai Cuor di pelo è conosciuta in tutta Italia) cercano di capire il problema e in caso di reale necessitò corrono a recuperare il cane, e a cercare per lui (o per lei) una seconda opportunità di vita.

Ma per far questo servono fondi. E la Strabassotti 2023 è proprio uno degli eventi importanti per sensibilizzare la popolazione sull'importanza del rispetto dei nostri amici a quattro zampe, per vivere una giornata all'aria aperta insieme a nuovi amici, e per aiutare i bassotti in difficoltà. Le iscrizioni si apriranno domenica 11 giugno dalle 8:30 direttamente al Parco, allo stand dell’associazione Cuor di Pelo situato d in via Mirabello (traversa di Viale Cavriga). Per partecipare è necessaria una donazione di 20 euro a podista con la quale si ha diritto al pettorale, papillon per i bassotti e il voucher per il pranzo. La partenza sarà alle 11 dopo l'inno nazionale e il taglio del nastro, e poi il pomeriggio le premiazioni e tante attività per i nostri amici a quattro zampe.