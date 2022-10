La squadra che deve pagare la multa perché il comune non ha messo la porta nello spogliatoio

"Sono stanco di pagare multe perché il comune non installa la porta. Ne ho già pagate due per un totale di 205 euro e se entro il 3 novembre non verrà risolto il problema arriverà la terza che sarà di ben 400 euro. Comune muoviti ad intervenire perché non è bello per una società sportiva pagare multe per problemi che, peraltro, non dipendono da noi".

A parlare alla redazione di MonzaToday è Alessandro Flego, vice presidente del SanFru Basket la squadra di pallacanestro di Monza che disputa le partite casalinghe nella palestra della scuola Leonardo da Vinci in via Marmolada. "Quella scuola ha diverse criticità - spiega -. Gli spogliatoi ormai sono obsoleti, ma il problema sono soprattutto le porte. Ne mancano ben 12, ma in particolare manca la porta dello spogliatoio dell'arbitro, ecco perché siamo stati multati. L'arbitro non si può certo cambiare davanti al campo". Nell’ammenda staccata dalla Federazione italiana pallacanestro si legge infatti che il motivo della sanzione è per “inadeguate condizioni di decoro e di igiene dello spogliatoio degli arbitri”.

Flego non appena ha ricevuto la prima sanzione di 55 euro ha immediatamente sollecitato gli uffici comunali per intervenire e sistemare il problema. "Anche perché la seconda multa per lo stesso problema è ben più alta: di 150 euro. Il 3 novembre saremo di nuovo in campo ma se il comune non avrà fatto installare la porta arriverà ancora una multa, questa volta di 400 euro". Gli interventi di manutenzione straordinaria spettano al comune di Monza, quelli di manutenzione ordinaria al gestore al quale la società paga l’affitto. “Installare porte che mancano quindi è di competenza del comune" aggiunge Flego che alcuni giorni fa ha denunciato il problema anche sui gruppi social di Monza.

Sulla vicenda interviene l'assessore allo Sport Viviana Guidetti. "Dagli uffici comunali mi hanno riferito che un mese fa, non appena Flego ha presentato il problema, si sono attivati subito per risolverlo - spiega -. Purtroppo la macchina della pubblica amministrazione ha tempistiche precise e non sempre così snelle. Concordo sul fatto che non sia piacevole ricevere multe, ma ribadisco la volontà dell’amministrazione di prendersi subito in carico questo intervento. La porta verrà installata settimana prossima".