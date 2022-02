Nuova raccolta differenziata: un portale per le richieste dei monzesi

Si è conclusa nei giorni scorsi la prima fase di consegna porta a porta delle attrezzature condominiali e individuali per la nuova raccolta differenziata da parte degli operatori dell’Impresa Sangalli. A comunicarlo è la stessa azienda che, nel frattempo, si sta organizzando per risolvere alcune problematiche sollevate dai cittadini e dagli amministratori dei condomini.

I monzesi che hanno necessità di ulteriori bidoni, o di bidoni con una capienza maggiore rispetto a quelli consegnati dalla Sangalli, o non hanno ancora ricevuto i nuovi kit per la nuova raccolta possono richiedere un passaggio di consegna il sabato o dal lunedì al venerdì in fascia serale (dalle 19 alle 21) inviando una e-mail a distribuzionemonza2@impresasangalli.it e indicando eventuali delegati al ritiro.

Per gli amministratori di condominio, inoltre, a partire da giovedì 17 febbraio sarà attivata un’area ad hoc sul portale www.monzapulita.it dove, compilando un apposito form, sarà possibile trasmettere le richieste a Impresa Sangalli. Tale strumento potrà essere utilizzato anche dopo la prima campagna di consegna delle attrezzature per richiedere nel tempo integrazioni o sostituzioni, per esempio in caso di usura dei contenitori.

La nuova raccolta differenziata a Monza ha già sollevato parecchie polemiche. A scatenare le maggiori perplessità sono le capienze dei sacchi rossi dove viene buttata l'indifferenziata, e i nuovi orari di esposizione dell'immondizia molto più brevi rispetto a prima.