La strada di Monza dove per oltre 7 ore al giorno gli automobilisti restano in coda

Realizzare un maxi svincolo nei pressi di quella strada dove per 7 ore al giorno gli automobilisti sono bloccati in coda. Succederà a Monza a Sant’Alessandro con la realizzazione (in 415 giorni di cantiere) del potenziamento dell’interconnessione A52-A4. Un intervento che i residenti definiscono una follia. Una posizione che il Comitato delle vie Gentili, Talete e Aristotele di Monza portano avanti da oltre un anno e che adesso hanno deciso di scrivere nero su bianco nel documento di osservazioni alla VIA (Valutazioni Impatto Ambientale) che è stato inviato al Ministero, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Monza e al Comune di Monza.

Il no al maxi progetto

Nel documento il Comitato ribadisce perché è contrario all’opera (in primis per il forte impatto ambientale e sociale che l'infrastruttura avrà sul quartiere; per quel tunnel scoperto lungo 70 metri che passerà vicino alle scuole, al campo sportivo e alla palestra; a quei rischi di esposizioni a sostanze cancerogene direttamente espresso anche nel documento ufficiale del Ministero….) ma per prima cosa spiega perché quella maxi strada potrebbe non servire a nulla. L’intenzione era quella di velocizzare i collegamenti per Bormio in previsione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ma, come più volte ribadito, non potrà essere comunque pronta per quella data. Dalla Regione (che lo ha finanziato con 42milioni di euro) è stata ribadita la necessità comunque della sua realizzazione, che dovrebbe comportare una riduzione dei tempi di percorrenza fino all’innesto con la SS36 di circa 9 minuti.

Dove si resta fermi in coda

Ma per il Comitato questo calcolo è errato perché non tiene conto della saturazione del traffico in quella parte della città. “Dalle 7 del mattino fino alle 10.30-11 in direzione Milano (viale Zara e svincolo per l’A4 Tangenziale Ovest) è una coda unica – spiega Lorenzo Villa, vicepresidente del Comitato vie Gentili, Talete e Aristotele di Monza -. Lo stesso si verifica nel pomeriggio dalle 16.45 alle 20.30 nella direzione opposta verso Lecco. Pertanto la preventivata riduzione dei tempi di percorrenza, che giustificherebbe l’intervento sotto il profilo economico, si perde del tutto per la coda che comunque si formerà all’innesto nella Ss36, pur con la modifica dello svincolo”. In altri termine c’è un traffico unico – che su Monza blocca nelle stesse ore anche tutto il quartiere di San Rocco sul ponte di via Marconi, via Montesanto, viale delle Industrie, via Aquileia, via Borgazzi – che non velocizzerebbe il transito delle auto come invece prevede il progetto. Perché le auto restano, prima di arrivare allo svincolo, comunque ferme in colonna .

"Quest'opera non serve a nulla"

Un ulteriore imbottigliamento senza maggiori benefici per gli automobilisti, ma con possibili danni per la salute degli abitanti del quartiere di San Rocco che già subiscono i disagi di essere vicino a arterie stradali molto trafficate. “L’opera, secondo lo studio presentato, da un punto di vista ambientale, sotto il profilo della produzione di inquinanti per l’aria, non comporta una loro riduzione essendo preventivata una quantità di traffico uguale a quella esistente, ma anzi metterebbe a rischio la salute per effetti cancerogeni su una fetta consistente della popolazione del quartiere a causa del tracciato in trincea a cielo aperto aderente alle abitazioni, scuole e impianti sportivi – aggiunge Lorenzo Villa - Da questo punto di vista, la realizzazione dell’opera appare una scelta trasportistica incompatibile con la necessità di ridurre l’inquinamento dell’aria e l’immissione di sostanze a effetto serra. Investire una somma così consistente per non avere alcun beneficio ambientale, ma anzi un suo peggioramento, e neppure avere un beneficio economico, appare illogico e contraddittorio con gli obiettivi della transizione economica, uno spreco di risorse preziose, in un paese che ha difficoltà di investimenti per carenza di risorse”. Nei giorni scorsi il Comune di Monza ha inviato osservazioni al Ministero chiedendo la copertura del tunnel e una serie di compensazioni ambientali sollecitate dai residenti.