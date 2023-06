"La sera abbiamo paura a tornare a casa a piedi": la raccolta firme organizzata nel quartiere

A Sant’Alessandro il ritorno al passato non piace. Il divieto di sosta per la pulizia della strada ha fatto salire sulle barricate residenti e commercianti che hanno organizzato una raccolta firme per chiedere l’abrogazione del provvedimento. Oltre 110 firme quelle raccolte in pochi giorni nel rione monzese e consegnate al consigliere comunale Stefano Galli (Fratelli d’Italia) che durante il consiglio comunale di lunedì 19 giugno ha illustrato il problema in aula. Presentando una mozione con la quale chiede al sindaco Paolo Pilotto e alla giunta di abrogare il divieto di sosta per lavaggio auto a Sant’Alessandro.

Il problema, infatti, non è tanto la necessità di dover percorrere anche qualche km di strada per trovare un parcheggio, quanto invece quello della sicurezza. “Sicurezza soprattutto per le donne e per gli anziani – ha spiegato Galli -. I residenti sono costretti a lasciare la macchina anche a diversi km di distanza da casa e percorrere strade poco sicure. Purtroppo con le recenti modifiche di giorni e orari della pulizia della strada nel quartiere di San Rocco ci sono state ripercussioni anche per i vicini residenti di Sant’Alessandro. Dove, peraltro, c’è un bassissimo numero di posti auto rispetto al numero dei residenti”.

Un problema sia per gli anziani che magari, con qualche difficoltà motoria, devono parcheggiare distanti da casa, ma anche per le donne e le ragazze che – soprattutto la sera – se ritornano a casa tardi si ritrovano a dover percorrere strade dove anche recentemente come conferma Galli “si sono già verificati episodi di furto, molestie fisiche e verbali”.

Da qui la decisione dei cittadini di organizzare una raccolta firme: oltre 110 le sottoscrizioni raccolte tra residenti e commercianti per chiedere di eliminare il divieto di sosta per la pulizia della strada.