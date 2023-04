Gli oltre 60 bonsai di Marco, il frate con il pollice verde

Osservare con quanta dedizione si occupa delle sue creature verdi, con le quali dichiara di avere "un rapporto profondo e speciale", è un diletto per gli occhi e per il cuore. Figlio di un contadino, votatosi al Signore 46 anni fa, e arrivato da Calusco d'Adda dove precedentemente risiedeva al santuario delle Grazie di via Montecassino a settembre, fra' Marco Tomasi nel giardino del convento custodisce una curiosa collezione che è perlopiù sconosciuta ai tanti fedeli che ogni giorno si recano a pregare nella chiesa alle spalle del Lambro. Si tratta di una sessantina di bonsai, che fra' Marco coltiva ormai da 20 anni e che nel tempo sono diventati dei compagni di viaggio dai quali non si separa mai e ai quali, tutti i giorni, si dedica con grande cura e attenzione. Come il più appassionato dei botanici.

Una passione nata per caso

Tutto è cominciato quando ha potato in un vaso di ceramica un piccolo frassino trovato ai bordi di un prato in quel di Arco di Trento, sulle rive del lago di Garda, ove allora stava di casa, salvandolo dall'uso maldestro del decespugliatore : "Aveva già una trentina d'anni ma stentava a crescere perché in quel punto l'erba veniva tagliata di continuo (è facile, tagliando l’erba, commettere l’errore di scalfire la corteccia delle piante privandole così delle sostanze nutritive) - ha raccontato a MonzaToday - E così ho deciso di rimuoverlo e di piantumarlo in un vaso. Scegliendo di farne un bonsai". Una tecnica di coltivazione che fra' Marco ha imparato da autodidatta, consultando appena qualche libro ma forte di quell'esperienza con la terra tramandatagli dal padre. "In tutti i conventi nei quali sono stato mi sono sempre dilettato con orti e vigneti. Poi, appunto vent'anni fa, ho scoperto quest'arte millenaria e l'ho fatta mia per provare a salvare quelle piante che allo stato naturale avrebbero poca possibilità di sopravvivere. E parlo di alberi del nostro territorio, non di piante esotiche". E se è vero che i fallimenti sono necessari per raggiungere il successo anche il frate delle Grazie, prima di diventare un valente bonsaista, è dovuto prima passare per un primo fallimentare esperimento: "Avrei voluto realizzare una sorta di riproduzione in piccolo dei nostri boschi, ricreare una piccola collina verde mettendo insieme il maggior numero di alberi nello stesso vaso – prosegue -. L'idea era quella di mostrarla ai piccoli che passavano nel convento sul Garda, per fare un po' di didattica. E invece le piante sono tutte morte, strette in spazio forse troppo angusto. Quando si parla di bonsai, la giusta quantità di terreno di cui gli alberelli devono disporre è infatti indispensabile per la loro sopravvivenza".

Il melograno la pianta prediletta

Da quel primo piccolo frassino, la collezione di fra' Marco si è man mano arricchita notevolmente, vantando una pregevole quantità di specie differenti. E ogni pianta è a siglare un momento particolare della vita del frate. Una vera e propria enciclopedia botanica che però è anche il suo diario del cuore. Che lui custodisce dietro occhi accesissimi ed entusiasti, il sorriso timido, e a una certa ritrosia nell'apparire. Sui banchi ci sono il faggio proveniente dal bosco della Verna e che insieme a un ulivo sono il ricordo degli anni trascorsi come novizio in Umbria, la pianta di cacao con il fusto bruciato dalla lava alle pendici dell'Etna e che un suo caro amico gli ha regalato nella speranza (poi realizzatasi) di farla sopravvivere, e ancora l'alloro, le viti avvinghiate su di un piccolo pergolato, numerose e rigogliosissime specie di acero compreso, nemmeno a dirlo, quello proveniente dal giardino di via Monteccassino. L'ultimo, in ordine di tempo, entrato a far parte della singolare collezione insieme a un piccolo fico. Infine, una pianta di melograno che ha riprodotto in vaso partendo da un seme negli anni appena precedenti al suo arrivo a Monza. "Il melograno è la mia pianta preferita - ha sottolineato - Non tutti lo sanno. Ma se nell'antichità i suoi frutti erano un simbolo benaugurante di prosperità, oggi la pianta di melograno è divenuta invece il simbolo per eccellenza della pace. È stata infatti la prima a rifiorire a Hiroshima dopo lo scoppio della bomba atomica".

Una profonda venerazione per la natura

La passione posta dal frate nel coltivare le sue “amiche verdi” è quasi struggente. Le nutre solo con acqua piovana, e a tal proposito si è arrangiato sistemando una vecchia cisterna in disuso trovata nel convento. D'inverno, rispettando i modi di madre natura, le preserva ricoprendole di foglie secche così che il gelo non le faccia seccare. Nessuna particolare tecnica di orticoltura diversa da quelle genuine e mai forzate del contadino saggio e verace di una volta. Mentre le osserva crescere e fiorire, o ne accarezza le foglie testandone la salute, scatta la magia di un rapporto che si fonda su un equilibrio sottile e profondissimo. Il frate rispetta le sue piante perché sono loro che parlano e insegnano a lui. Della meraviglia del mondo, che è percepibile contemplando la bellezza inarrivabile della natura, della gioia del prendersi cura in silenzio, dei piccoli gesti che regalano la vita, della grandezza stessa del miracolo della vita. Della grandezza del suo Signore. Che lo ha scelto per farne il suo giardiniere. O meglio il suo artigiano tout court.

La passione per l'arte sacra

Un poco più in là, oltre la staccionata che delimita l'orto del santuario, c'è infatti l'altro luogo nel quale fra' Marco può esprimere liberamente il suo ingegno. Un'altra inattesa sorpresa. Si tratta della vecchia stalla del convento dentro alla quale il religioso ha ricavato uno spazio - laboratorio per lavorare il ferro. Con la fucina, l'incudine i martelli, le tenaglie e tutto il resto. Un'altra grande passione nella quale eccelle e alla quale si è avvicinato quando, ancora giovane e novizio, aveva bisogno di scaricare le energie in eccesso. E che da un paio d'anni a questa parte lo vede impegnato nella produzione di elegantissime icone sacre scavate nel metallo. Piccoli gioielli artistici che sono a confermarne la grande manualità e il suo sicuro talento.