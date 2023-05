Quel pacco alimentare che da un anno parte da Monza e arriva fin sotto le bombe

È la storia di una generosità che non conosce confini quella che lega Monza e l'Ucraina. E la generosità è quella dei frati francescani del santuario di Santa Maria delle Grazie di via Montecassino, e in particolare quella di fra' Celestino Pagani, economo del convento e responsabile della mensa dei poveri.

Fra gli utenti del servizio di via Montecassino c'è infatti anche una coppia originaria dell'Ucraina che tornata nella terra natia per far visita ai figli poco prima dello scoppiare del conflitto con la Russia, si è ritrovata suo malgrado bloccata oltreconfine. E che i volontari della mensa oggi continuano a aiutare ogni mese spedendo loro (con un corriere) un pacco contenente i generi alimentari di prima necessità. "Conosco quella coppia dal 2020 e dopo l'inzio della guerra avevo notato che non erano più tornati alla mensa - ha spiegato fra' Celestino a MonzaToday - Stilando l'elenco dei nostri utenti sono riuscito dunque a recuparare il loro numero di telefono e li ho contattati. In quel momento ho scoperto quello era successo".

Bloccati a Kharkiv (dove si trovano ancora oggi) i due coniugi si sono infatti ritrovati in mezzo all'orrore, senza energia elettrica e senza la possibilità di riscaldarsi per via dei bombardamenti, e senza nemmeno la possibilità di procurarsi il cibo perché i supermercati erano (e sono tuttora) praticamente vuoti. Di lì, appunto, la decisione del responsabile della mensa: "Ho compreso subito che avevano bisogno di aiuto. Sebbene loro, timorosi, non mi avessero domandato nulla. E così, insieme agli altri volontari, ho deciso di preparare e di far spedire loro in Ucraina il pacco con gli alimenti. Grazie all'aiuto di un corriere ucraino".

Fra Celestino Pagani

Senza preoccuparsi troppo della distanza, fra' Celestino e i suoi continuano dunque, da circa un anno, a rendere alla coppia di coniugi lo stesso servizio già reso a Monza. E non solo. Perché all'impegno profuso per aiutare i due ucraini si è aggiunto nel frattempo anche l'aiuto, attraverso la spedizione di pacchi alimentari, ad altre due famiglie bisognose del posto. Un aiuto molto prezioso che la famiglia ha condiviso anche con altri vicini. "Grazie mille per il tuo aiuto - è il messaggio ricevuto da fra' Celestino -. I pacchi sono stati divisi in tre famiglie e con divisi anche con una vicina, lei sola con due bambini. Grazie ancora per la tua umanità, compassione e grande cuore. E mi manchi moltissimo, mio carissimo amico! Hai qualcosa da imparare. Ti abbraccio forte".

A plaudire al bel gesto di solidarietà è stato anche il sindaco Paolo Pilotto, che ha ringraziato i frati francescani per il sostegno reso alle persone bisognose in difficoltà. Nel caso della mensa di via Montecassino, almeno una trentina. Che possono contare su un pasto caldo ogni giorno e sull'elargizione di un pacco contenente generi alimentari a settimane alterne.

"Le persone che si rivolgono a noi sono perlopiù italiani, e a seguire ucraini e marocchini - ha aggiunto il religioso -. Certamente dopo l'avvento del covid la situazione economica di molti è sensibilmente peggiorata. Se una volta l'emblema della povertà erano i senzatetto, oggi anche coloro che una casa ce l'hanno sono in grande difficoltà. Perché magari pagare le utenze e al contempo fare la spesa per loro è impossibile". Anche in questo caso, i frati delle Grazie non negano il loro supporto. C'è per esempio il padre rimasto vedovo e senza lavoro, e con una figlia a carico, che non riesce a pagare l'affitto. Oppure chi ha bisogno di un paio di occhiali da vista. E chi non riesce a pagare l'iscrizione a scuola per i propri figli. Per tutti loro, la generosità dei frati francescani di via Montecassinosono continua a fare la differenza. Fra il sentirsi soli e senza niente, e il sentirsi ascoltati e avere il necessario per vivere dignitosamente.