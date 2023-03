Il grande sogno dell'assessore adesso è diventato realtà

“Oggi per me è un giorno speciale. Sono riuscita a realizzare un sogno che cullavo da anni. Quando sono diventata assessore ho lavorato per trasformarlo in realtà. Il sogno di avvicinare al mondo della cultura e della lettura i bambini e i ragazzi, offrendo loro un luogo di studio, di lettura, di crescita e di svago gratuito e a due passi da casa. Il futuro della nostra società nasce proprio dalla cultura delle nuove generazioni. I piccoli lettori di oggisaranno lettori anche domani”. A parlare è Sara Citterio, assessore alla Cultura di Giussano. Questo pomeriggio, sabato 4 marzo, ci sarà il taglio del nastro della nuova biblioteca nei rinnovati spazi di Villa Sartirana. Una riorganizzazione del tempio dei libri che Citterio ha studiato durante il periodo della pandemia. Un sogno che piano piano è diventato realtà. Poi la presentazione in giunta un anno fa, e poi dopo quasi 12 mesi la consegna alla cittadina brianzola di un paradiso per gli amanti della lettura, trasformando Villa Sartirana in una rinnovata biblioteca e spazio culturale.

La nuova biblioteca

“A piano terra le sale che abitualmente venivano utilizzate per le mostre sono state destinate ai bambini, allo spazio prestiti e amministrativo per i 2 dipendenti della biblioteca - spiega Citterio a MonzaToday -. Le mostre vengono quindi dirottate in Sala Mazenta, in centro. Al primo piano abbiamo portato la biblioteca vera e propria e lo spazio studio per gli studenti dalle medie all’università. Poi da piano terra ci sarà un passaggio diretto al grande parco della Villa che verrà ampiamente utilizzato per gli eventi anche nei prossimi mesi”. Una riorganizzazione che ha già conquistato gli utenti. “Abbiamo aperto la biblioteca pochi giorni fa e ho già ricevuto tanti consensi. Da parte degli utenti più anziani che per ritirare i libri non devono più fare le scale, ma anche da parte degli studenti. Al primo piano abbiamo riorganizzato gli spazi della sala studio ricavando aree non più rumorose e soprattutto ben illuminate. Spazi che prima erano destinati ad altri usi”.

Il potere della cultura

Sara Citterio crede molto nel potere della cultura, e soprattutto dei libri. “Se i bambini fin da piccoli hanno l’occasione di avvicinarsi al mondo della lettura, da grandi non lo abbandoneranno più - prosegue -. Ecco perché credo fermamente in uno spazio in biblioteca dedicato proprio ai più piccoli”. Al pianterreno, infatti, c’è la sala lettura per i bimbi da 0 a 3 anni con tappeti e arredi adatti alla loro età, oltre ad angoli pensati per i piccoli lettori dell’asilo e delle elementari. "Ogni città deve avere un presidio di cultura fisso, adatto a tutti i cittadini da 0 a oltre 100 anni, facilmente accessibile e gratuito. Villa Sartirana adesso sarà finalmente viva tutto l’anno. Viva nel suo Parco e nella sua rinnovata biblioteca", aggiunge.

La gestione a una cooperativa

Infine il comune ha affidato per una durata sperimentale di 2 anni la gestione dei servizi bibliotecari ad un operatore specializzato del settore che si integrerà organicamente con il personale comunale già oggi presente, composto da due persone, che non subirà pertanto alcuna modifica nel proprio operato. In particolare, la gara indetta dal Comune di Giussano è stata vinta dalla cooperativa Le Macchine Celibi di Bologna, nata nel 1990 allo scopo di favorire una sempre più ampia partecipazione sociale alla cultura; dal 2003 gestisce attività presso numerose biblioteche dell’Emilia Romagna, della Lombardia, della Toscana e del Friuli Venezia Giulia, affiancando ulteriori servizi presso Musei, teatri, Centri culturali e giovanili, info point turistici.