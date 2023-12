Sarah e quella torta di compleanno a sorpresa che le ha portato l'ex segretario del Pd

Quando Pier Luigi Bersani è arrivato con la torta di compleanno con una candelina Sarah si è emozionata. Poi l’ex leader del Pd le si è avvicinato, le ha fatto gli auguri e come richiede la tradizione la festeggiata ha spento la candelina esprimendo un desiderio.

Un compleanno che Sarah Brizzolara - consigliera comunale del Pd e molto attiva anche all’interno nella direzione nazionale del partito (dove è stata la stessa Elly Schlein a volerla) – certamente non dimenticherà. Venerdì 15 dicembre Sarah ha festeggiato il suo 28esimo compleanno in una delle numerose attività del partito che la vedono sempre in prima linea. “Ero a Milano, a una iniziativa all’Arci Corvetto – spiega a MonzaToday -. E proprio ieri era anche il mio compleanno. Avevo portato la torta, ma la sorpresa in realtà l’ho ricevuta io. Un simpatico siparietto in cui è stato proprio Pier Luigi Bersani a portarmi la torta e a farmi gli auguri ‘collettivamente’. Dedico tanto alla politica e al Partito democratico, anche la sera del mio compleanno l’ho spesa facendo politica ed è stato davvero bello che mi abbiano voluto festeggiare così”. Una sorpresa che la consigliera monzese ha condiviso sulla sua pagina social.

Una grande attività politica non solo a livello nazionale. Sarah Brizzolara è molto presente anche a livello locale. Una partecipazione assidua ai consigli comunali, con la presentazione di molte istanze. Poi la presenza sul territorio; proprio come pochi giorni fa quando non si è tirata indietro e la mattina è andata a volantinare in stazione contro Trenord. L’attenzione all’ambiente e al green l’hanno vista portare a maggio fino al Parlamento europeo il suo no a Pedemontana, esponendo la bandiera con la scritta No Pedemontana.