Sarah e Petit, i due idoli di Amici incontrano i fan nel centro commerciale vicino a Monza. A Merlata Bloom Milano, il mega mall non troppo distante dalla Briaza, proseguono gli appuntamenti del Bloom Sound, un viaggio nel mondo della musica con una serie di live show, meet&greet e incontri ravvicinati con i protagonisti della scena musicale contemporanea. Dal 3 maggio al 7 giugno, il mall si trasforma in un palcoscenico di eventi.

Venerdì 24 maggio a partire dalle 17:30, in occasione del lancio del suo nuovo album “Fra”, a Merlata Bloom Milano ci sarà Gigi D’Alessio che incontrerà i suoi fan per autografare copie del suo nuovo lavoro discografico, rispondere alle loro domande e condividere momenti indimenticabili.

Quando incontrare Petit e Sarah di Amici

Il mall ospiterà anche due concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi, il più importante e seguito talent show che da 23 edizioni tiene incollati milioni di telespettatori al monitor e che è stato fucina di grandi talenti. Il 28 maggio, dalle ore 17.30, Petit, uno dei finalisti del talent show, pubblica l’omonimo EP e si prepara a sbarcare nel mall per un firmacopie, un momento che i fan stanno aspettando da tempo, un’occasione per incontrare tutti coloro che continuano a sostenerlo ogni giorno. C

on un mix perfetto di urban e pop, Petit porterà tutta la freschezza dei suoi 18 anni nel mall. Infine, dopo essersi aggiudicata la vittoria della finale di Amici 23 Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, tra le cantanti più giovani e apprezzate di questa edizione del talent, si prepara a pubblicare il nuovo EP “SARAH” e arriva a Merlata Bloom Milano il 4 giugno per un firmacopie, a partire dalle ore 17.30.

“Tutti i firmacopie si terranno al primo piano, presso l’area De Gustibloom - la Food & Leisure experience di Merlata Bloom Milano. Per chi non fosse ancora in possesso della propria copia, è possibile acquistare l'album e gli EP presso i punti vendita Mondadori Bookstore e Euronics Bruno presenti all’interno del lifestyle center” spiegano dal centro commerciale.