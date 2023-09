La piazza brianzola che diventerà una grande scacchiera vivente

A Villasanta torna l’appuntamento con la tradizione e la piazza del comune si trasformerà, per un pomeriggio, in una grande scacchiera dove le pedine saranno persone.

All’interno dell’evento Ville Aperte torna il corteo in costume medioevale e la partita a scacchi vivente. L’appuntamento è per sabato, 23 settembre. Alle 16.45 partirà da Villa Camperio il corteo dei figuranti che attraverserà le vie del centro per raggiungere poi piazza Martiri della Libertà. Sarà proprio la piazza del comune ad ospitare il suggestivo evento: una grande scacchiera dove figuranti con gli abiti medioevali si sposteranno come pedine. L’evento, giunto quest’anno all’ottava edizione, è stato promosso dal comune, da Villasanta Medioevale, dalla biblioteca civica e dall’associazione La Mongolfiera.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.