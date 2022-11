Appena scarcerato il rapinatore 27enne è stato rimpatriato

Il questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio ha disposto il collocamento al centro di permanenza per il rimpatrio di Torino di un cittadino marocchino 27enne condannato per diversi reati. Il cittadino marocchino, irregolare e privo di una fissa dimora, era stato tratto in arresto nel luglio 2017, da poco giunto in Italia, per il reato di rapina aggravata in concorso con due connazionali. I tre, all'interno dell'ospedale San Paolo di Milano, si avvicinavano ad una persona anziana e uno di loro la spingeva facendola cadere rovinosamente per terra, impossessandosi del borsello del malcapitato. I tre soggetti si davano quindi alla fuga, ma venivano seguiti da personale del 118 che richiedevano l’intervento di una volante della Questura di Milano.

L'arresto

Gli operatori intervenuti sul posto riuscivano a bloccare due dei tre malviventi, fra cui il cittadino marocchino in questione. A seguito di perquisizione personale i due rapinatori venivano trovati in possesso del borsello e di alcuni oggetti in esso contenuti, i quali venivano restituiti al legittimo proprietario in sede di denuncia. Data la gravità del reato e le modalità con cui lo stesso era stato commesso ai danni di una persona particolarmente fragile e vulnerabile, il marocchino veniva condannato a due anni di reclusione.Scarcerato nel 2019, nel 2020 veniva nuovamente arrestato in flagranza di reato per cessione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e immigrazione clandestina. Per tali reati veniva condannato alla pena di 3 anni di reclusione ed euro 12.000 di multa, nonché alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e all’espulsione dal territorio dello Stato.

Trasferito al centro di detenzione temporanea

Scarcerato dalla casa circondariale di Monza nella giornata odierna, dopo aver scontato la pena, è stato accompagnato presso l’ufficio immigrazione della questura di Monza e della Brianza, ai fini dell’adozione del provvedimento amministrativo con il quale il Questore Marco Odorisio ne disponeva il trattenimento presso il Cdt di Torino, ove veniva accompagnato da personale della Questura. Qui, grazie al posto messo a disposizione dalla direzione Centrale per l’Immigrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, lo straniero sarà trattenuto per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo per il definitivo allontanamento dal territorio nazionale.