Tornano le Scatole di Natale: un aiuto alle persone in difficoltà

L'anno scorso avevano riscosso un grandissimo successo: l'idea, partita da Milano, aveva raggiunto ben presto anche Monza e la Brianza con una gara di solidarietà fatta di un gesto semplice e alla portata di tutti.

Riempire una scatola con qualcosa di caldo, di dolce, di profumato, un libro o una rivista per rasserenare la mente, e un biglietto per augurare a uno sconosciuto in difficoltà un Natale (comunque) di festa. Specificando sulla scatola se si trattava di un pensiero per una donna, un uomo o un bambino.

L'iniziativa a Monza aveva riscosso un grandissimo successo: promossa da una giovane mamma poi era stata abbracciata dal Comune di Monza e dalla Protezione civile. Sono state raccolte e distribuite oltre 5mila scatole. In ogni scatola bisognava inserire qualcosa di caldo (per esempio guanti, sciarpe, un cappellino, un maglione, una coperta che possono essere anche usati ma devono essere in buono stato), un qualcosa di goloso (cioccolato, caramelle, dolcetti naturalmente non deperibili); un qualcosa per passare il tempo (una rivista, un libro... anche in questo caso possono essere “usati” ma in buono stato); un prodotto di bellezza (crema, bagnoschiuma, doccia schiuma, un profumo il tutto naturalmente nuovo). Come per ogni regalo che si rispetti bisogna abbinarci un biglietto: qualcosa di gentile per quel destinatario che noi non conosciamo ma che, in questa delicata fase, oltre a dover riscaldare il corpo ha bisogno anche di riscaldare il cuore.

Adesso, a due mesi dal Natale, la macchina organizzativa delle Scatole di Natale di Milano si è già messa in moto. Sulla pagina Facebook del gruppo meneghino si stanno raccogliendo le adesioni di coloro che si mettono a disposizione come referenti della loro zona (basta inviare un'email a scatoledinatalemilano@outlook.com). Gli organizzatori stanno anche raccogliendo le adesioni delle associazioni che vorrebbero ricevere le scatole di Natale (inviare un'email a assoscatoledinatalemilano@outlook.com).