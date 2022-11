In Brianza tornano le scatole di Natale: tutti i punti di raccolta

A poco meno di 40 giorni da Natale la macchina della solidarietà si mette in moto. Anche Monza e Brianza partecipano all'iniziativa delle Scatole di Natale, un progetto benefico che negli ultimi due anni ha riscosso un grande successo. In ogni scatola, che naturalmente deve essere confezionata come un ogni regalo merita, può essere indirizzata a un uomo, a una donna, o a un bambino. Perfetti sconosciuti che stanno attraversando un momento di difficoltà al quale fare sentire il calore delle feste. Anche con un piccolo dono.

Che cosa mettere nelle scatole di Natale

In ogni scatola, dove naturalmente non deve mancare il bigliettino, bisogna inserite un passatempo (quaderno, matite colorate, pennarelli, un libro, giornali di enigmistica, un giochino piccolo: naturalmente non oggetti usati o scatole aperte); qualcosa di caldo (guanti, sciarpe, cappellino di lana, calze calde; per i bambini felpe e tutine il tutto naturalmente nuovo, o usato ma buono stato, assolutamente non vanno inseriti capi infeltriti); un prodotto di bellezza (spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, profumo tutto naturalmente nuovo e non i campioncini); qualcosa di goloso (caramelle, cioccolattini, biscotti; non prodotti aperti, o scaduti, o liofilizzati, o da cucinare).

I punti di raccolta in Brianza

CESANO MADERNO FRAZIONE BINZAGO presso Stile libero parrucchieri: Luca Donghi (stileliberoluca@libero.it / 3924198055)

NOVA MILANESE: Sivia Degni (degnisilvia78@gmail.com / 3271640996

DESIO: Laura Tomasi (lauratomasi1207@gmail.com /3407116182)

LAZZATE: Barbara Tomaselli (barbaratomaselli800@gmail.com / whatsapp 3277606718)

LISSONE: Ilaria Forello (ilaria.forello@gmail.com / 3936627680)

MONZA: Ivana Stornello (dankos@libero.it / 366 7605017)

ORENO (frazione di VIMERCATE), Scodinzoliamo Via Piave 9 (orari di apertura dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 14.00: Silvia Blasi (3484813430 / 0396081872)

VAREDO, Angeli della strada, via Bellini 31 - giovedi, venerdi e sabato dalle 11 alle 16: Lucia (rcapurso10@gmail.com / 3274653889)

VERANO BRIANZA: Roberta del Pero (delpy03@yahoo.it / 3493648867)

VILLASANTA presso negozio I love shopping: Rossella Cantu’ (rossella.cant@yahoo.it / 339 5055907)

VIMERCATE: Chiara Paoli (gualdrasco74@gmail.com / 3428235794).