Nei prati del parco di Monza spunta uno scheletro

"Mamma che cos'è?". E quando la donna si è girata per vedere che cosa avesse attirato l'attenzione della figlia, mentre camminavano in un prato del parco di Monza alla ricerca di un angolino per fare un pic-nic pensava di trovarsi davanti un fiore particolare, un riccio con una castagna oppure un fungo. E invece c'era lo scheletro di un animale.

Un ritrovamento insolito fatto nel weekend all'interno dell'area verde monzese in una zona del parco a pochi passi dall'azienda agricola Colosio dove è presente una fattoria che ospita diversi animali tra cui mucche, alpaca e caprette. Lo scheletro, completamente spoglio e apparentemente integro, giaceva sull'erba e resta il mistero su come sia arrivato lì e se sia stato portato da qualche altro animale.

Nel parco di Monza anche un cervo

E il cervo che vagava nel parco? Mesi fa nel polmone verde brianzolo era stato avvistato anche un cervo e, dopo diverse battute di ricerca e l'installazione di fototrapopole che ne avevano confermato la presenza nei boschi del parco, qualche settimana fa sembra essere ricomparso. Un frequentatore lo ha immortalato in un video amatoriale che poi era stato diffuso dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.