Schiacciata dalla calca finisce sotto al bus: "Servono più corse"

Chiara è viva per miracolo. Lo scorso 29 settembre, mentre era al capolinea degli autobus alla stazione di Monza, è rimasta coinvolta in un incidente che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. La ragazza - che ha 15 anni, vive ad Agrate e frequenta l'Istituto alberghiero Olivetti - quel maledetto giovedì come tutti i giorni ha raggiunto la stazione di Monza per prendere il pullman per tornare a casa. E come tutti i giorni c'era una grande calca, la ragazzina è caduta in mezzo alla folla e mentre l'autista ha ripreso a muoversi l'ha investita.

"La dinamica dell'incidente è strettamente legata al sovraffollamento di questo autobus come di molti altri di cui usufruiscono gli studenti dell'area nord milanese di Monza e della Brianza - spiegano i genitori di Chiara nella petizione on line che è stata lanciata mercoledì 5 ottobre - Da quando è ricominciata la scuola sono state innumerevoli le segnalazioni fatte dai genitori all'Azienda dei trasporti milanesi sull'assoluta inefficienza dei mezzi a disposizione per coprire l'alto numero di utenti, soprattutto negli orari di entrata ed uscita da scuola".

Una mancanza di mezzi che vede i ragazzi accalcarsi per riuscire a tornare a casa in orario. Proprio come è successo settimana scorsa quando Chiara ha rischiato la vita. "Questa carenza di corse determina importanti disservizi ma soprattutto crea situazioni pericolose - aggiungono i genitori della ragazzina -. Chiara ha riportato due fratture al piede sinistro, un grosso taglio, estese escoriazioni ed ematomi alla gamba sinistra e la perdita di sensibilità, speriamo solo temporanea, di una parte del ginocchio".

Da qui la richiesta alle istituzioni di intervenire immediatamente, aggiungendo le corse soprattutto negli orari di punta. "Chiediamo che le autorità competenti, cominciando dal responsabile della programmazione, regolazione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale Area Nord milanese fino ai vertici dell'Azienda di Trasporto Milanese, intervengano per risolvere questa situazione inaccettabile che mette a rischio l'incolumità di tutti i nostri studenti".