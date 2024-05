In Brianza il mega e divertente schiuma party nel parco acquatico

In Brianza si festeggia la fine delle scuola e l'inizio delle vacanze estive con un mega schiuma party dedicato agli studenti di Monza e della Brianza e di Milano.

L'"Acquaworld" di Concorezzo, l’unico parco acquatico d’Italia aperto tutto l’anno con piscine e attrazioni indoor e outdoor, sarà aperto infatti venerdì 8 giugno, a partire dalle 20, per festeggiare la fine della scuola e l’inizio delle tanto bramate vacanze con "School’s out", lo schiuma party pensato appunto per tutti gli studenti delle scuole di Milano e della Brianza.

Una serata allegra nella quale sarà possibile festeggiare l’inizio delle vacanze tra musica djset, schiuma, aperitivi, balli, amici e tanto divertimento. I ragazzi non dovranno fare altro che scegliere il proprio costume preferito e godersi l’indimenticabile sensazione di libertà che solo l’ultimo giorno di scuola sa dare.

I biglietti sono già disponibili in prevendita, a partire da 19,90 euro, con area benessere inclusa. Accesso dalle ore 20.

Per maggiori informazioni cliccare qui