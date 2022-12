Il monzese che sulle piste immortala la sciatrice con gonna, collant e borsetta

Quando è arrivato sulla pista da sci non voleva credere ai suoi occhi. Lui si era organizzato nei minimi dettagli e con l’attrezzatura del caso per affrontare la sua prima lezione. Davanti a lui un gruppetto di giovani allievi tra le quali una ragazza con la gonna, collant e la borsetta a tracolla.

Il monzese Roberto Civati non ha resistito e ha deciso di immortalare la sua compagna d'avventura e di condividere la foto sui social. Una trasferta sugli sci ai Piani di Bobbio che ha lasciato il monzese senza parole. "Quando pensi di non essere particolarmente adatto a questo tipo di sport - scrive Roberto Civati sul suo profilo Facebook - ti trovi a confrontarti con gente che si presenta con sci ai piedi, ma con le unghie delle mani lunghe, decorate e agganciate al cordino dei bastoncini e pure con il cellulare in mano. Così come ti trovi alcune donne con la gonna, calze velate e borsetta a tracolla".

A quel punto Roberto si è sentito certamente più adeguato. "Allora, nel caos dei Piani di Bobbio, anche se con una vista spettacolare sulle Grigne, ti accorgi che, puoi sicuramente fare di meglio, ma è meglio che lo fai, in un luogo dove pochi possono arrivare".

Purtroppo non è la prima volta che le persone si approcciano agli sport (non solo invernali) della montagna con una divisa tutt'altro che adatta. Accanto alla sciatrice incontrata dal monzese alle prese con le lezioni in gonna e collant, nei mesi scorsi ci sono stati anche gruppi di escursionisti che sono saliti in vetta con scarpe da ginnastica e in tshirt. Più volte Cai e Soccorso Alpino hanno invitato sciatori ed escursionisti ad affrontare in modo serio e consapevole la montagna, partendo in primis dall’attrezzatura e dall’abbigliamento.