Sciopero nazionale: venerdì nero anche per i servizi in comune

Per la giornata di domani, venerdì 17 novembre 2023, è fissato lo sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutte le categorie pubbliche e private indetto da Cgil e Uil. Questo potrebbe avere importanti ripercussioni a Monza sui servizi ai cittadini erogati dagli enti pubblici.

A renderlo noto è anche il portale online del comune di Monza, con una nota ai cittadini: "Le organizzazioni sindacali, Usb PI e SIDL, hanno indetto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di venerdì 17 novembre 2023 - si legge - Potranno verificarsi dei disagi per i cittadini a causa della giornata di sciopero generale".

Mezzi pubblici, possibili disagi

Lo sciopero indetto da Cgil e Uil, coinvolgerà tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori delle regioni del Nord". In questa data, secondo quanto riporta il portale dedicato del ministero, anche i treni potrebbero infatti fermarsi da mezzanotte alle 21, mentre per i mezzi pubblici cittadini l'agitazione sarà di "24 ore con modalità territoriali".

A tal proposito una precisazione in merito all'imminente sciopero generale che domani caratterizzerà il Paese è giunta da Trenord. "Il personale di Trenord non è coinvolto nello sciopero nazionale indetto per venerdì 17 novembre tra le ore 9 e le ore 13 al quale, tuttavia, potrebbero aderire i lavoratori delle imprese che gestiscono l'infrastruttura ferroviaria, Ferrovienord e Rfi" chiarisce Trenord in una nota ufficiale.

L'eventuale adesione allo sciopero del personale dei gestori delle infrastrutture potrà ripercuotersi anche sul servizio offerto da Trenord, causando tra le ore 9 e le ore 13 limitazioni e cancellazioni dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express.

Nella mattina di venerdì, saranno garantiti i treni con orario di partenza entro le ore 9 e arrivo alla destinazione finale entro le ore 10.

Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto - da Milano i bus partiranno da Via Paleocapa, 1 - e tra Busto Arsizio e Malpensa Aeroporto.