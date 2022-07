Sciopero di Atm di 4 ore: metro, tram e bus a rischio. Tutte le informazioni

Pendolari monzesi e viaggiatori è bene che siano informati che giovedì 21 luglio a Milano saranno possibili disagi per lo sciopero indetto dal sindacato Cobas che interesserà i lavoratori di Atm. L'agitazione è di quattro ore e durerà dalle 18 alle 22. Lo rende noto la stessa Atm. In precedenza era stato pubblicato l'avviso sul portale degli scioperi curato dal ministero delle infrastrutture.

Lo sciopero è stato indetto contro il progetto 'Milano Next', che trasformerebbe Atm in un'azienda 'speciale' del Comune di Milano, ma anche con altre motivazioni, tutte interne all'azienda dei trasporti meneghini. Tra queste, l'opposizione alle gare di appalto e subappalto per determinati servizi che quindi attualmente vengono demandati all'esterno. Il sindacato chiede anche maggiore pulizia e igienizzazione delle vetture e il ripristino del distanziamento tra conducenti e clienti, nonché più controlli sull'uso della mascherina Ffp2 a bordo dei mezzi (ancora obbligatoria)

E poi Cobas chiede un aumento di 150 euro netti per tutti i lavoratori e piani aziendali di assunzioni e trasformazioni dei contratti a tempo parziale, nonché la dotazione di strumenti di protezione per garantire più sicurezza ai lavoratori esposti ad aggressioni da parte dei clienti.