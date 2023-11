Lo sciopero dei bus di Autoguidovie, lavoratori fermi per 24 ore

I lavoratori di Autoguidovie sono pronti a incrociare le braccia per lo sciopero deciso nella giornata di lunedì 6 novembre.

L'agitazione, annunciata come sempre in anteprima dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata confermata anche dall'azienda di trasporti. È stata organizzata dal sindacato Faisa - Cisal e avrà una durata di 24 ore. Riguarderà il personale Autoguidovie dell'intera Lombardia e quello di Bologna. Le rivendicazioni dei lavoratori, secondo quanto chiarito dal sindacato, riguarderebbero il rinnovo della contrattazione aziendale, temi di manutenzione e allestimento del parco mezzi aziendale, e di organizzazione del servizio e del lavoro.

Orario dello sciopero dei bus Autoguidovie

Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati

da inizio servizio alle 8.29

dalle 15 alle ore 17.59

Pertanto, sono a rischio tutte le corse in partenza nella fascia oraria

dalle 8.30 alle 14.59

dalle 18 a fine servizio

Lo sciopero di lunedì 6 novmebre non riguarda i mezzi Atm di Milano. Metro, bus e tram saranno in servizio regolarmente, così come i treni Trenord. Seppure un'altra giornata di possibile caos è stata prevista per venerdì 10 novembre, per via dello sciopero dei dipendenti di Atm, la società che gestisce il trasporto pubblico locale sotto la Madonnina.