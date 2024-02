Sciopero a Monza: a rischio anche i servizi in comune

Nella giornata di venerdì 23 febbraio è stato indetto uno sciopero di tutti i lavoratori pubblici e privati.

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, occorrerà quindi organizzarsi di conseguenza. L’agitazione durerà infatti tutto il giorno e coinvolgerà sia le categorie pubbliche che quelle private. Compresi i trasporti, che potrebbero portare allo stop di metro, tram e bus. Secondo quanto chiarito dai sindacati di base lo sciopero è stato indetto per chiedere uno stop a quanto sta accadendo a Gaza ma anche, più in generale, a tutte le guerre in corso. A detta dei sindacati, infatti, al grave errore della guerra si somma anche quello economico.

Lo sciopero potrebbe dunque interessare anche i dipendenti del comune, con possibili disagi presso uffici e sportelli. A darne conto è lo stesso palazzo di piazza Trento e Trieste con un comunicato: "Le organizzazioni sindacali Cobas, Fao - Federazione autisti Operai, Lmo Lavoratori metalmeccanici organizzati, Sgc Sindacato generale di classe, Si, Cobas, Slaiprolcobas, Soa - Sindacato degli operai autorganizzati, hanno indetto uno sciopero generale di tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati per il giorno 23 febbraio 2024.Potranno perciò verificarsi dei disagi per i cittadini nei servizi comunali".