Lo sciopero nella multinazionale brianzola: avviato il licenziamento per 61 dipendenti

Lavoratori in sciopero oggi, 15 aprile, alla Flowerserve di Mezzago.

L’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori della nota multinazionale di viale delle Industrie, riunitasi in mattinata, ha infatti deciso per la sospensione delle attività lavorative a fronte dell'avviamento, venerdì 5 aprile, dell'avviamento della procedura per il licenziamento di 61 dipendenti.

Fra le cause della protesta dei lavoratori la mancata prospettiva industriale del sito di Mezzago, dove operano in tutto 179 dipendenti, per i quali l'assemblea chiede il ricorso agli ammortizzatori sociali e alla cassa integrazione (eludendo i licenziamenti). In un’ottica sia di tutela dei posti di lavoro, sia appunto di rilancio delle attività che resteranno nel capannone di Mezzago. Senza il ricorso alla delocalizzazione delle attività nei paesi a basso costo.

Fiom, Cgil e Fim Cisl, unitamente alle Rsu, hanno dunque dichiarato lo sciopero sino alla fine del turno di lavoro. "Questa è una prima e immediata risposta alle scelte ed alle decisioni sbagliate della multinazionale" fanno sapere a proposito le sigle sindacali

Le iniziative dei lavoratori proseguiranno con lo sciopero del 24 aprile, dalle 8 alle ore 12, davanti ai cancelli. "Confermiamo lo sciopero di tutte le prestazioni straordinarie e delle flessibilità" concludono i sindacati.

Nel frattempo si punta al coinvolgimento delle istituzioni locali, regionali e nazionali per trovare una soluzione alla drammatica vertenza industriale ed occupazionale