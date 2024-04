Sciopero dei trasporti a Milano: gli orari dei treni Trenord (senza fasce di garanzia)

Convogli a rischio. Giovedì 11 aprile è il giorno scelto dai sindacati Cgil e Uil per lo sciopero generale nazionale dei lavoratori di tutte le categorie. I maggiori disagi potrebbero verificarsi nel settore dei trasporti, con i convogli regionali di Trenord che potrebbero fermarsi per 4 ore. Così come chiariscono i colleghi di MilanoToday.

"Per la giornata di giovedì 11 aprile 2024, è stato proclamato uno sciopero nazionale dalle ore 09:01 alle ore 13:00 che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia", ha fatto sapere in una nota Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia. "Il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e cancellazioni. Le fasce orarie di garanzia non saranno interessate dallo sciopero e inoltre arriveranno a fine corsa i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 09:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10:00", ha chiarito l'azienda di piazzale Cadorna.

"Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express", ha concluso Trenord. Lo sciopero è stato proclamato per chiedere maggiore sicurezza sul lavoro e un intervento del governa su temi fiscali.