Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo: treni, metro e bus a rischio anche a Monza e in Brianza

Sciopero dei mezzi (e non solo) in arrivo. Venerdì 8 marzo 2024 è stato proclamato uno sciopero generale per la Giornata internazionale dei diritti della donna. Come da tradizione, il cosiddetto, “l’otto marzo”, sarà un giorno di proteste diffuse per chiedere i giusti diritti per tutte e tutti. E a Milano saranno a rischio i mezzi Atm (metro, bus e tram) e i treni Trenord e Trenitalia così come anche a Monza e in Brianza dove lo sciopero potrebbe coinvolgere anche le linee di autobus gestite da Net Trasporti.

Secondo quanto preannunciato sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti quel giorno ci sarà uno sciopero generale dei settori pubblici, privati e cooperativi. A proclamarlo sono diverse sigle (anche se alcune prevedono l’esclusione del settore trasporti) e durerà l’intera giornata.

Lo sciopero dell'8 marzo 2024

In particolare per Slai-Cobas per il sindacato di classe, Adl-Cobas l’agitazione sarà di carattere nazionale e coinvolgerà anche il personale di Autostrade. I treni saranno a rischio dalla mezzanotte alle 21 mentre il trasporto pubblico locale (quindi i mezzi Atm a Milano e Net a Monza e in Brianza) avranno fasce orarie garantite da città in città: sul portale Atm non sono ancora state comunicate.

Per quanto riguarda Usb e Cub lo sciopero non prevede che i lavoratori del comparto dei trasporti incrocino le braccia.