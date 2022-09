Sciopero Trenord, cambio data: ecco quando sarà (senza fasce orarie di garanzia)

Cambio data per lo sciopero previsto dal personale di Trenord. Sul portale del ministero specificano le nuove date della protesta: inizierà sabato 8 ottobre alle 21 e finirà domenica 9 alle 21. In quelle 24 ore, trattandosi di una domenica, non ci saranno le fasce di garanzia.

Secondo quanto comunicato sul portale dedicato del ministero dei Trasporti, a incrociare le braccia sono i lavoratori rappresentati dalle sigle Rsu 1A Pdm e Rsu 1B Pdb. Pertanto, il servizio regionale e suburbano, aeroportuale, esclusa la lunga percorrenza, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni.

Alla manifestazione, aderiscono anche i lavoratori rappresentati da Osr Orsa Ferrovie, in particolare il personale di Rfi (circolazione area Milano). Pertanto i disagi potrebbero coinvolgere anche i treni Trenitalia, oltre a quelli Trenord.