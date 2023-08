"Altro che scontrini pazzi: ecco i veri problemi che devono affrontare i ristoratori"

Un’estate sulla graticola per i ristoratori. Clienti insoddisfatti che postano sui social scontrini “pazzi”: richieste di pagamento per tagliare un toast, per il piattino vuoto dove condividere la pizza insieme all’altro commensale, per un po’ di acqua per il cane assetato. Critiche alle quali MIO Italia replica facendo una riflessione più ampia, che va al di là dei singoli episodi finiti anche sulle pagine della cronaca nazionale. “L'estate è tradizionalmente il periodo dell'anno in cui il turismo raggiunge il suo apice in Italia – spiegano il ristoratore seregnese Salvatore Bongiovanni, responsabile Lombardia MIO (Movimento Imprese Ospitalità) Italia e il vicepresidente Mirko Zuffi -. Per l'estate del 2023, stando ai primi dati di MIO Italia, si è registrata una netta flessione del settore Horeca a causa di una serie di fattori che stanno mettendo in difficoltà le finanze delle famiglie italiane. Il ceto medio è devastato”.

"Non siamo i servi dei clienti: ecco dove si sbaglia"

I clienti, alcune volte insoddisfatti, decidono di utilizzare i social per denunciare quei costi “aggiuntivi” considerati illeciti. “Non dimentichiamoci che siamo al servizio del cliente - spiega Bongiovanni -. Il nostro obiettivo è far vivere al cliente un momento di gioia e di relax. Come ristoratori dobbiamo chiederci quando possiamo accontentarlo senza andare a colpirlo con costi aggiuntivi, anche se a volte questi costi sono leciti. Ma a questo punto dobbiamo anche domandarci se sono costi indispensabili e soprattutto corretti per fidelizzare il cliente. Il problema di fondo è che nel settore ancora oggi non si fanno i conti, oppure non sempre si è in grado di farli. Spesso, soprattutto le attività stagionali, non fidelizzano il cliente visto solo come un cliente di passaggio e dal quale bisogna trarre il massimo del profitto. Un discorso diverso è per chi la ristorazione la vive 12 mesi all’anno; caso diverso è quello dell’imprenditore che mette al primo posto il suo cliente nella consapevolezza che se si sarà trovato bene da lui, non solo ritornerà, ma gli farà anche buona pubblicità”.

Per Bongiovanni la parola d’ordine è ospitalità. Pur precisando che in alcuni casi il cliente “esagera”. “Dare un servizio non significa essere servi; ed essere disponibili non significa essere a disposizione - precisa -. Un bar o un ristorante non possono essere utilizzati come area picnic o area giochi per i bambini”. Inoltre ricorda che se i prezzi sono esposti il cliente è libero di scegliere. “Quindi non bisogna sentirsi truffati - prosegue -. In Italia si pensa sempre che il caffè debba costare ovunque la stessa cifra: ma la qualità di un caffè da 8 euro al kg è diversa da quello di uno a 45 euro al kg. Così vale per ogni cosa, perché per la ristorazione dovrebbe essere diverso?”.

Ecco perché gli italiani non spendono più

Ma i problemi per MIO Italia per questa estate che ha visto una diminuzione dei turisti è che i clienti (la classe media) ha sempre meno soldi da spendere. “Guerra ed inflazione hanno dato la mazzata finale dopo anni di stop a causa della vecchia gestione del covid - prosegue Zuffi -. Negli ultimi anni, molte famiglie italiane hanno dovuto far fronte ad aumenti significativi delle bollette energetiche, che si sono sommati ai già pesanti costi di mutuo e alle spese quotidiane. Le merci che viaggiano su ruota (tutte praticamente) continuano a subire continui aumenti. L'aumento dei costi del mutuo, in particolare, ha rappresentato un grosso peso per le famiglie italiane. Molti italiani hanno acquistato casa facendo affidamento su mutui a lungo termine, ma gli aumenti dei tassi di interesse hanno comportato un aumento dei pagamenti mensili. Questo ha ridotto notevolmente la disponibilità di denaro per spese extra come viaggi e vacanze”.

"Le famiglie costrette a scegliere"

A ciò si è aggiunto anche il caro carburante che rende più difficile anche la programmazione delle gite fuoriporta o delle mini vacanze, e il caro bollette che vede le famiglie ridimensionare anche le uscite al ristorante. “Ma soprattutto per gli imprenditori del settore di abbassare i prezzi continuando ad erodere il loro margine - precisa il vice presidente -. Ci teniamo a specificare che 8 su 10 hanno mantenuto gli stessi listini dal 2019 proprio per non indispettire i clienti, ma nonostante ciò il risultato è comunque peggiorato. Il nostro settore è il ‘termometro’ della società, nella quale ci svaga in quelle due o tre ore da tutti i pesi e da tutti gli impegni della settimana. Proprio in queste settimane notiamo con delusione che il settore viene colpito al fianco con delle mere strumentalizzazioni che distolgono dai reali problemi sopraelencati. Molti alberghi, bed and breakfast e strutture ricettive hanno riportato una diminuzione significativa nelle prenotazioni rispetto agli anni precedenti. Le famiglie italiane sono costrette ad affrontare scelte più oculate sulle loro spese, e spesso i viaggi vengono sacrificati a favore di altre necessità più urgenti”.

Cosa deve fare il governo

Un problema che a cascata porta, non solo meno incassi per i ristoratori, ma anche meno impieghi per i lavoratori occupati appunto nel settore del turismo. “Per invertire questa tendenza – concludono Zuffi e Bongiovanni - è essenziale che il governo italiano si impegni a prendere misure per alleviare il peso finanziario sulle famiglie italiane. Sono necessarie politiche di sostegno economico che garantiscano che gli italiani possano avere accesso a beni e servizi essenziali a costi ragionevoli. Inoltre, l'adozione di politiche energetiche e fiscali più sostenibili potrebbe contribuire a stabilizzare i costi delle bollette energetiche nel lungo periodo, come calmierare i prezzi dei carburanti. In conclusione è necessario adottare misure concrete per alleviare il peso finanziario sulle famiglie e promuovere una politica economica che faciliti la crescita del settore turistico. Solo così l'Italia potrà riprendersi e attrarre nuovamente turisti da tutto il mondo”.