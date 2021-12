Il camper della Lilt arriva allo stadio: screening gratis per tutto il giorno

Appuntamento con la prevenzione. Il camper della Lega italiana lotta contro i tumori (Lilt) domani, sabato 11 dicembre, sarà davanti allo stadio U-Power di Monza. Gli specialisti eseguiranno visite e consulti gratuti.

Una sorta di partenership tra l'Ac Monza e e Lilt uniti nella lotta contro i tumori, e nella divulgazione della cultura della prvenzione.

In occasione della partita casalinga contro il Frosinone lo spazio mobile della Lilt - un ambulatorio perfettamente attrezzato con a bordo diversi specialisti - farà tappa davanti allo stadio monzese.

Dalle 9 alle 12 visite urologiche (consigliate agli over 40 con familiarità, e agli over 50); dalle 12.30 alle 19 visite senologiche e dermatologiche.

L'iniziativa è aperta a tutti: tesserati del Monza, tifosi e non. Per accedere basterà mettersi in coda presso lo Spazio Lilt Mobile.

Non servono prenotazioni. Ci sarà un volontario Lilt che gestirà gli ingressi, disponibili per quella giornata, fino ad esaurimento posti.