La scuola monzese dove il giardino è diventato un grande mappamondo

Il giardino della scuola elementare Alfieri cambia look e si rinnova. Diventando un mappamondo. Proseguono i lavori di riqualificazione nelle scuole cittadine. Dopo l’intervento di riqualificazione dell’area giochi della scuola dell'infanzia Joan Mirò in via Monte Bianco ispirata a una vera e propria opera d’arte, adesso è la volta della scuola di San Fruttuoso. Dall'area esterna è stata rimossa la pavimentazione in gomma anti-trauma che ormai era usurata ed era diventata pericolosa per i bambini.

L’area, ampia 270 mq, è stata totalmente rinnovata e dotata di giochi didattico ginnici con l’obiettivo di far divertire i bimbi, ma al tempo di stesso di promuovere la loro conoscenza. Sulla pavimentazione i bambini non solo corrono e saltano, ma imparano la matematica con giochi che stimolano la conoscenza dei numeri, e anche la geografia con un grande mappamondo e una riproduzione della cartina dell’Italia. Inoltre, con l’arrivo della bella stagione gli alunni dell’Alfieri potranno fare lezione all’aperto. Il Comune ha fornito alla scuola 3 tavoli da picnic, dove organizzare le attività didattiche fuori dall’aula.