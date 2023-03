A Monza il ristorante d'asporto dove ai fornelli ci sono i futuri chef

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della buona tavola. A Monza si riaccendono i fornelli del ristorante didattico della scuola Paolo Borsa.

Gli studenti, guidati dagli chef della scuola, per il debutto proporranno i casoncelli alla bergamasca, una pasta ripiena, tipica della Lombardia, dalle origini medioevali. Per 5 giornate gli studenti (i futuri chef e i futuri camerieri) prepareranno e confezioneranno i patti d'asporto , realizzati con molti prodotti a km zero

Per le prenotazioni chiamare da lunedì a mercoledì, dalle 9 alle 12 al numero 331.6800941. Il costo è di 4,50 euro a porzione.