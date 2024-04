Fiorisce il giardino nella scuola monzese grazie alla generosità dei benefattori

A ottobre lo avevano annunciato e promesso: investire sui giovani, per formarli e garantire loro uno sbocco lavorativo. Adesso la promessa sta diventando realtà, e sboccia proprio in primavera. Alla scuola civica Paolo Borsa è tempo di lavori di giardinaggio per rendere più bello e accogliente il giardino della storica scuola civica monzese. In questi giorni (pioggia permettendo) i ragazzi sono impegnati nell’allestimento del progetto “Tras_formazione verde”, un percorso formativo che sta coinvolgendo gli studenti impegnati nel corso per diventare operatore agricolo.

Un progetto reso possibile grazie alla Fondazione Camerani e Pintaldi che ha deciso di investire sulla scuola monzese e di sostenere quei progetti per formare e aiutare gli studenti a inserirsi nel mondo del lavoro. Il progetto, come viene spiegato sulla pagina Facebook della scuola, ha diversi obiettivi: rinnovare l’area verde della scuola da un punto di vista estetico e paesaggistico; sostenibilità e durata nel tempo; occasione di crescita e al tempo stesso di orientamento per gli studenti.

Gisella Vegetti ed Eugenio Mascheroni – rispettivamente presidente e vice presidente della Fondazione Camerani e Pintaldi, una Fondazione costituita nella memoria di una coppia di Lissone che ha dedicato la sua vita, oltre che all’azienda di famiglia, anche alla formazione dei ragazzi e al sostegno ai bambini malati – all’inizio dell’anno scolastico avevano annunciato la disponibilità di sostenere la scuola Civica Paola Borsa che accanto al percorso per diventare operatore agricolo, presenta anche un percorso nel campo della ristorazione e uno in quello dell'informatica. Un’Azienda speciale di formazione che conta oltre 300 studenti, ai quali si aggiungono quelli del serale, e gli studenti del corso di formazione per disoccupati e inoccupati.

“Spendere i soldi degli altri è sempre difficile – aveva detto Gisella Vegetti, in occasione della conferenza stampa -. Ma nella scuola Borsa abbiamo trovato un terreno giusto ed entusiasmante. È difficile capire come in Italia, nazione il cui Pil (Prodotto interno lordo, ndr) è basato sul turismo, non si trovi personale. Bisogna formare i ragazzi in queste professioni. Purtroppo la dispersione scolastica è molto elevata: anche in Lombardia si supera il 12%. Il nostro obiettivo è di contrastarla anche investendo su questo progetti formativi”. Portando così avanti quel progetto che avevano avviato i coniugi lissonesi Pino ed Elisabetta alla cui memoria è stata intitolata la Fondazione Camerani e Pintaldi. La coppia, marito e moglie, conosciuta (non solo a Lissone) per la sua generosità aveva deciso di destinare alla loro morte la loro ingente eredità a progetti per le future generazioni, attraverso la formazione e lo studio.