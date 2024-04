Mamme a scuola col burqa: i genitori si rivolgono all'avvocato

La vicenda delle mamme col burqa continua a far discutere e alcuni genitori si sarebbero già rivolti a un legale con l’intenzione di presentare un eventuale esposto all’autorità giudiziaria. Lunedì 22 aprile, durante il consiglio comunale, il consigliere Pier Franco Maffè (Forza Italia) aveva denunciato l’abitudine di alcune mamme di entrare in alcuni asili e scuole elementari della città col burqa o con il volto coperto dal velo, lasciando visibili solo gli occhi. Il consigliere Marco Riboldi (Pd) aveva spiegato che il problema era stato risolto, ma alcuni genitori hanno raccontato alla nostra redazione che la situazione proseguiva. L’assessore alla Sicurezza ed ex magistrato Ambrogio Moccia aveva spiegato che "La mamma può entrare a scuola con il volto coperto. La legge riguarda il divieto di accesso col volto coperto - per esempio dal casco o dal passamontagna - in luoghi sensibili come per esempio i tribunali, gli ospedali, oppure oggi luoghi come una sinagoga... Il problema a scuola può essere superato chiedendo alla donna i documenti di identità. Non è un volto coperto dove si vedono soltanto gli occhi che rende più facile compiere un reato”.

Sulla vicenda interviene adesso l’avvocato monzese Agostino D’Antuoni al quale si sarebbero rivolti alcuni genitori per capire meglio la situazioni ed eventuali azioni giuridiche da intraprendere. “Alcuni genitori mi hanno riferito che il problema nella loro scuola non era stato risolto e si sono rivolti a me per chiedere il da farsi - ha spiegato il legale a MonzaToday -. Per prima cosa ricordo la completezza dell’articolo 152 del 1975 che al comma 5 recita: ‘È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo'. La scuola, a prova contraria, è un luogo aperto al pubblico. Le norme del diritto tutelano l’ordine pubblico. Sono norme inderogabili. Per tutti. È quindi vietato indossare il casco o comunque avere il volto coperto in strada, in piazza, ma anche all’interno di una scuola, di un cinema, di un negozio. Questo lo prescrive la legge”.

L’avvocato D’Antuoni precisa che i motivi religiosi che vedono quindi alcune donne indossare un velo che copre pressoché tutto il volto lasciando scoperti esclusivamente gli occhi e non rendendo riconoscibile la persona, non sarebbe un giustificato motivo. “Non lo è perché così è stato stabilito dalle sentenze successive - precisa -. In Lombardia nel 2015 era stata introdotta una delibera che vietava e vieta alle donne di entrare nei luoghi pubblici col burqa. Alcune associazioni, appellandosi appunto al giustificato motivo religioso, avevano fatto ricorso al Tribunale. Ma la Corte d’Appello di Milano, confermando quanto già stabilito nel 2017 dal Tribunale di Milano, ha dato ragione al Pirellone dichiarando quella sentenza del tutto ragionevole e giustificato consentire la possibilità di identificare le persone che accedono nei luoghi pubblici”.

D’Antuoni inoltre riferisce, sempre in merito al tema del burqa nelle scuole, la sentenza della Corte dei diritti Umani di Strasburgo in merito alla vicenda della studentessa musulmana che viveva in Francia e che si era opposta al divieto di indossare il burqa a scuola. “Anche in quel caso la Corte Europea, basandosi sul principio di laicità e divieto assoluto di coprirsi il volto in pubblico, aveva ribadito quanto affermato dalla legge francese. Ci sono norme che tutelano l’ordine pubblico e sono norme inderogabili: lo sono per un preside, lo sono per un assessore alla Sicurezza, lo sono per un consigliere comunale, lo sono per ogni cittadino. Mi auguro che, ricevuta la segnalazione del consigliere Maffè l’assessore abbia avviato quegli accertamenti di una violazione della legge che sono state denunciate durante il consiglio comunale e in caso di un non rispetto ci sia stato immediato intervento. I motivi religiosi, come confermato dai tribunali nazionali e internazionali, non sono giustificati motivi per entrare in un luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico col volto coperto. Anche a scuola”.