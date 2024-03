La scuola chiude per la fine del Ramadam: è la prima volta in Italia

Per la prima volta in Italia una scuola chiuderà per la fine del Ramadam.

Accade all’istituto comprensivo Iqbhal Masih di Pioltello, nel Milanese. Quest’anno non si starà a casa solo per le consuete vacanze di Pasqua ma anche mercoledì 10 aprile per festeggiare Id al-fitr, letteralmente la "festa dell'interruzione" del digiuno ovvero del Ramadan.

Secondo quanto riporta IlFattoQuotidiano.it a deciderlo è stato il consiglio d’istituto della scuola. È di fatto la prima volta che accade in Italia che i bambini della primaria e della secondaria di primo grado, indipendentemente dalla religione di appartenenza, non entrino in classe per condividere quella che è la seconda festività religiosa più importante per i musulmani che quest’anno cade a pochi giorni dalla celebrazione della Pasqua.

Una decisione destinata a far discutere e che pure è stata appoggiata anche dai genitori dei bambini dell'istituto. Dove peraltro il 40% degli alunni iscritti è di religione musulmana (e verosimilmente non non si sarebbe comunque presentato in classe).

La decisione è stata presa dalla scuola tenendo conto del fatto che ogni istituto ha facoltà di utilizzare tre giorni discrezionali di vacanza, che si aggiungono a quelli stabiliti dall’Ufficio scolastico regionale. Un fatto che ha spinto il dirigente scolastico a spingersi verso un'azione di integrazione culturale e di condivisione con i bimbi musulmani di una delle loro feste più importanti.