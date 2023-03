La musica abbatte le barriere: con Morgan una 'scuola' dove suonano anche musicisti speciali

A Monza nasce una scuola di musica speciale. Una scuola dove persone cosiddette normodotate e persone con disabilità suonano insieme. Un progetto unico e innovativo quello che prenderà vita a Monza anche grazie alla sensibilità e all’intuizione di Marco Castoldi (in arte Morgan). Il progetto si intitola “Una musica per tutti” e nascerà all’interno dell’istituto delle Preziosine di Monza. Una scuola aperta a bambini, ragazzi e adulti che si approcciano per la prima volta al mondo delle note e che sotto la guida degli insegnanti imparano l’armonia degli strumenti. Un progetto impegnativo, anche dal punto di vista economico: con l’allestimento delle aule, l’acquisto degli strumenti, il pagamento degli insegnanti e l’aiuto a quegli allievi che hanno difficoltà a pagare le lezioni.

Il progetto verrà presentato il 20 aprile alle 20.30 al teatro Manzoni di Monza con un grande concerto benefico “Morgan & Friends” dove Morgan si esibirà l’Allegro Moderato un’orchestra milanese dove si esibiscono musicisti normodotati e con fragilità. Sul palco anche Giovanni D'Angella e Penelope Landini. Per partecipare basta una donazione a partire da 25 euro, oppure una donazione a partire da 300 euro che permetterà di incontrare dopo il concerto Morgan e davanti a un buffet colloquiare con l’artista per conoscere meglio questo suo grande sogno.

Un sogno che nasce già nell’infanzia di Morgan, come ha ricordato la sorella Roberta durante la diretta Facebook organizzata martedì sera da Paolo Piffer. “Siamo cresciuti con una zia che aveva la sindrome di Down – ha spiegato -. Noi eravamo piccoli. Lei all’epoca (erano gli anni Settanta, ndr) non era andata a scuola, ma amava tantissimo la musica. Sentiva il ritmo e l’armonia e quando ballava e noi ballavamo con lei era fantastico”. Roberta e Morgan credono molto in questo progetto. “La musica è parte della nostra vita, è inclusiva, crea la capacità di stare insieme”. Senza barriere. A questo link tutte le informazioni per sostenere il progetto e partecipare al concerto