L'accademia di yoga che in tempo di crisi abbassa i costi di iscrizione

Il caro bollette tocca tutti: non solo le famiglie ma anche gli imprenditori. Ma c'è chi, in questo momento di grande difficoltà, ha deciso comunque di fare una scelta certamente azzardata: abbassare il costo delle iscrizioni ai corsi, riportandolo pressoché uguale a quello di quindici anni fa.

Una scelta coraggiosa quella abbracciata da Amrita Ceravolo, insegnante di yoga che oltre quindici anni fa aveva fondato l'Accademia Sathya Yoga. "So che è una scelta contro corrente - spiega a MonzaToday -. So che potrebbe essere una scelta azzardata, poiché l'aumento del gas e della luce coinvolgerà anche l'accademia, ma, vorrei mantenere la mia fiducia nell'Universo. Vorrei che potessero iscriversi anche allievi che hanno difficoltà economiche (anche gratuitamente come in passato), e vorrei che il timore del contatto con l'altro che abbiamo vissuto negli ultimi anni, svanisse per lasciare posto a quello che siamo stati per diciotto anni: una casa".

Amrita dall'apertura dell'accademia ha sempre prestato una grande attenzione al tariffario dei corsi, con l'obiettivo di avvicinare tutte le persone al mondo dello yoga. "Un aumento solo l'anno scorso - aggiunge -. Dopo i due anni di emergenza sanitaria che ci hanno profondamente ferito avevo apportato un aumento dei prezzi di circa il 10% adeguandomi a quelli delle altre strutture del territorio. Ho sempre mantenuto alto il livello degli insegnanti e ho sempre cercato di osservare come poter modificare ed adeguare le proposte considerando i tempi che stiamo percorrendo, osservando le esigenze familiari e lavorative degli allievi per costruire un planning il più possibile vicino alle richieste".

Quel ritocco al tariffario, però, non l'ha mai profondamente convinta. Soprattutto adesso che vede un'impennata di difficoltà economiche anche nelle famiglie di Monza e della Brianza l'insegnante ha deciso di ritoccare i suoi prezzi. Ma al ribasso. "Ora torno sui miei passi, vorrei rimanere fedele a quanto l'accademia è sempre stata: accessibile a tutti. Ecco perché tempi come questi, forse quello che posso fare è abbassare invece che alzare. Nei prossimi giorni adeguerò i costi sul sito riportandoli ai precedenti, così che i prossimi rinnovi possano essere più leggeri per il budget familiare di tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dello yoga, o proseguire nel cammino intrapreso".