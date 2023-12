Le scuole brianzole dove vengono organizzati corsi per insegnare a rispettare il prossimo

Gli studenti brianzoli a scuola di rispetto. Il rispetto verso gli altri diventa “materia di studio”. O meglio di un corso che dall’inizio dell’anno coinvolgerà numerosi studenti e insegnanti di alcune scuole del territorio. Il progetto è stato promosso dall’Asst Brianza (dall’Unità Operativa di Psicologia di Comunità, responsabile Luisa Meroni) e dalla struttura di Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vimercate (direttrice Tiziana Fraterrigo).

L’obiettivo è promuovere tra gli adolescenti e i preadolescenti il sentimento del rispetto; educare all’empatia per contribuire a prevenire la violenza nelle relazioni, compresa quella di genere. Un progetto innovativo che vedrà scendere in campo gli psicologici di comunità. Ma prima di tutto gli studenti, quei ragazzi che alcune volte al centro di episodi di bullismo o di violenza, iniziano a riflettere sul tema e diventano a loro volta i testimonial del rispetto. L’iniziativa prenderà il via nella seconda metà di gennaio e coinvolgerà gli adolescenti e preadolescenti di alcune scuole di Seregno, Lissone e Monza. Saranno coinvolte alcune classi campione: le terze (tra le scuole secondarie di secondo grado), e le seconde in quelle secondarie di primo grado.

“Perché tutto ciò possa avere qualche esito - spiegano Meroni e Fraterrigo – è però necessario affrontare anche la relazione fra affettività, identità di genere e stereotipi culturali. Se ci saranno ricadute positive, se emergeranno risultati significativi come ci aspettiamo il progetto sarà esteso ad altre scuole della Brianza, con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale”.

Un percorso durante il quale i ragazzi verranno coinvolti nella riflessione intorno a questo delicato tema. Ma al tempo stesso sarà un’occasione di riflessione anche per gli insegnanti proprio per capire come è cambiato la società nella quale vivono le nuove generazioni. Una società sempre più virtuale e legata alla ricerca della visibilità e dell’approvazione altrui; una ricerca spasmodica di like sui social, a discapito dell’interazione e della conoscenza vera. Così che il rispetto nei ragazzi di oggi, passa anche nel rispetto altrui attraverso i social.

“La mancanza di tolleranza alla frustrazione, così come l'esposizione alla vergogna sociale amplificata dalla diffusione online di contenuti della sfera privata – spiega la psicologa - generano spesso vissuti di rabbia ed impotenza, che facilmente trovano una via di sfogo nella violenza, sia rivolta verso se stessi, sia agita all'interno delle relazioni con l'altro. L'incremento della violenza agita, etero e/o auto diretta viene registrato quotidianamente dall'osservatorio privilegiato da chi ne accoglie, in prima istanza, gli esiti: il pronto soccorso”.