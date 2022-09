Perché l'Autodromo si è scusato con i tifosi

L'Autodromo chiede scusa ai tifosi. Dopo le numerose lamentele per l'organizzazione (e soprattutto la questione dei costi del cibo e delle bevande, dei divieti che sono cambiati in corsa d'opera) il Tempio della Velocità si rammarica con chi, da tutta Italia e anche dall'estero, è accorso a Monza per assistere al Gran Premio.

"Autodromo Nazionale Monza esprime il proprio rammarico per il disagio di quanti, fra i tantissimi tifosi accorsi all’ultimo GP d’Italia, sarebbero incappati in taluni inconvenienti - si legge sul post pubblicato sul profilo Facebook dell'Autodromo -. La struttura e le sue persone hanno profuso i migliori sforzi per realizzare un evento che ha superato ogni record di affluenza andando oltre ogni previsione stimata. Per Autodromo Nazionale Monza l’esperienza dei tifosi è un aspetto prioritario e per questo è stata avviata una rigorosa verifica anche con i partner per accertare e approfondire l’origine di eventuali criticità e assumere i conseguenti provvedimenti perché ciò non si ripeta in futuro".

Intanto a breve arriveranno anche i rimborsi per i token non utilizzati. "La società rimborserà tutti i crediti virtuali associati ai Braccialetti NFC che, per problemi tecnici, non sono stati utilizzati dagli spettatori del F1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022 che li avevano acquistati - si legge nella nota ufficiale della Street Food National League -. La società contatterà tutti i clienti informandoli che, a partire dal 20 settembre attraverso la stessa piattaforma, saranno interamente rimborsati dei crediti residui. Il team di Street Food National League è molto dispiaciuto per l’inconveniente e assicura che le operazioni di rimborso saranno completate nel più breve tempo possibile. Il team è convinto che l’innovazione digitale dei braccialetti NFC, che comunque hanno funzionato regolarmente per moltissimi spettatori, rappresenti una strada da perseguire in futuro".

Tante le lamentele anche per i costi di cibo e bevande e sul fatto di non poter introdurre borracce (divieto poi tolto) ‘obbligando’ i tifosi ad acquistare l’acqua in loco. I costi di un birra media, come ci ha riferito un lettore, era di 9 euro vicino alla tribuna e di 5 fuori dal gate.

Il post di scuse dell'Autodromo di Monza