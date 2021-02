G. Villa, nuova sede Jeep a Seregno: “Le crisi si vincono con la professionalità”

In via Colzani 21, G. Villa ha aperto un nuovo concessionario Jeep. Il presidente Luciano Villa ci ha raccontato tutte le novità

Una nuova concessionaria Jeep nel cuore di Seregno, per soddisfare le esigenze di una clientela attenta, esigente, appassionata. G. Villa, punto di riferimento a Monza sin dal 1959, ha inaugurato lo scorso 26 gennaio la sede di via Colzani 21 a Seregno.

Negli 800 metri quadrati di showroom, cui si aggiungono i 1.500 di spazio aperto, trovano posto i best-seller Jeep e tutte le novità del marchio.

Abbiamo incontrato Luciano Villa, presidente G. Villa, per farci raccontare le ultime novità.

Com’è la nuova concessionaria?

La sede di via Colzani a Seregno è una concessionaria Jeep funzionale e accogliente. L’ambiente è elegante e sobrio, pensato per mettere in risalto le vetture esposte, ed è stato studiato dagli architetti affinché fosse all’altezza dei prodotto Premium Jeep che

rappresentiamo. Commercialmente è uno spazio all’avanguardia: tramite un sistema di videochiamate forniamo al cliente tutte le informazioni che desidera avere, prima di accoglierlo in sede.

Cosa vi ha spinto ad investire pur in un periodo di crisi?

I periodi di crisi si vincono evitando di farsi abbattere, sfruttando la propria competenza e professionalità. Solamente così si possono raggiungere gli obiettivi, anziché provare a sopravvivere.

Che impatto ha avuto la pandemia sul settore auto?

Anche nel settore automotive l’impatto è stato negativo, ma certo non disastroso come per il turismo o per la ristorazione. Il calo si attesta attorno al 15-20%. Siamo riusciti a controllarlo, e ci riusciamo tuttora, grazie agli incentivi dello Stato e delle case

automobilistiche. Ma anche offrendo alla clientela una vasta gamma di opzioni, capaci disoddisfare ogni esigenza e ogni possibilità di spesa.

Quali sono i modelli più venduti nelle vostre concessionarie?

La mobilità è sempre più green. A Monza si vendono molto bene Panda, 500 e Lancia Ypsilon ibride, ma anche la nuova 500 elettrica. Sul fronte Jeep, i modelli ibridi stanno avendo sempre più successo.