Contro la fatica della passeggiata in centro sedie fuori dai negozi: la proposta della consigliera

Per agevolare le passeggiate degli anziani lungo le vie del centro storico di Monza fuori dai negozi potrebbero essere messe sedie comode dove riposarsi prima di riprendere la 'vasca'.

La proposta è stata lanciata durante il consiglio comunale di lunedì 17 ottobre dalla consigliera Maria Giovanna Porro (Pd). "La classica 'vasca' per le vie del centro diventa faticosa per le persone anziane o con difficoltà motoria .- ha spiegato - Soprattutto il tratto che dal Re de Sass conduce verso il Duomo. Mancano infatti postazioni di sosta. Si potrebbe coinvolgere i negozianti dotandoli, per chi dovesse abbracciare il progetto, di sedie o poltrone comode e belle dove le persone possono fermarsi e sedersi per poi riprendere la passeggiata. Il nostro centro storico, come riferiscono gli anziani, è bellissimo ma per le persone che hanno difficoltà motorie il percorso diventa un po' lungo senza posti di sosta dove fermarsi". Sedute che la consigliera ha poi suggerito di ritirare la sera, per poi rimettere la mattina quando riaprono le attività.