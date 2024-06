Seggiolini auto: dall'1 settembre cambia tutto

L'1 settembre 2024 entra in vigore la nuova normativa europea sui seggiolini auto. Al posto della ECE R44 arriva dunque la ECE R219, nota come i-Size: la classificazione non seguirà più peso ed età, bensì l'altezza.

Fino ai 105 cm d'altezza, diventa obbligatorio il sistema Isofix, considerato più sicuro rispetto al fissaggio con le cinture di sicurezza. Inoltre, il seggiolino dovrà essere posizionato in senso contrario rispetto al senso di marcia fino ai 15 mesi del bambino, così da proteggere testa e collo in caso di incidenti. Un'altra novità riguarda l'obbligo di installare protezioni laterali omologate sul seggiolino.

Da settembre, in negozio si troveranno quindi solo due tipologie di seggiolino: seggiolini con omologazione i-Size fino a 100 cm, che sostituiranno i gruppi 0 e 1 e potranno essere usati fino ai 18 kg, e seggiolini da 100 a 150 cm (ex gruppi 2 e 3) indicati per bambini a partire dai 4 anni.

Altroconsumo ha condotto un'indagine sui seggiolini i-Size, decretando i modelli migliori. Il migliore del test è risultato il Cybex Solution G I-FIX, grazie al suo livello di protezione specialmente in caso di urto laterale. Seguono il Britax Romer Kidfix i-Size e il Cybex Solution S i-Fix. Il miglior acquisto è risultato invece il Joie I-Trillo.