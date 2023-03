"Serve segnalare problemi e disservizi al comune di Monza?"

Ha segnalato sul sito del comune di Monza la richiesta di posizionare un cestino dei rifiuti. Ma senza successo. A questo punto si chiede se valga la pena impiegare del tempo a segnalare all'amministrazione problemi o migliorie da apportare alla città. Questa la domanda inviata alla redazione di MonzaToday da Emilio Dilda, che vive nel quartiere di San Rocco. All'inizio del mese Dilda, insieme all'amico Salvatore Coletta, aveva inviato una segnalazione sul sito del comune di Monza in merito alla necessità di posizionare un cestino nei pressi della fermata dell'autobus di via Monte Santo, evidanto così che i cittadini maleducati gettassero la carta per terra.

"A stretto giro di posta ricevo il riscontro che la segnalazione è stata inoltrata alla funzione competente - continua Dilda -. Come seguito mi aspetto che la funzione comunale competente mi fornisca l’esito della richiesta. Invece ho ricevuto un sintetico messaggio di avvenuto intervento da parte della ditta Sangalli".Ma di quel cestino neppure l'ombra. "In veste di portavoce della richiesta mi sono sentito in dovere di risegnalare al sito del comune il disdicevole iter della 'pratica di giro' utilizzata dal comue senza un minimo intervento di verifica sul campo. Come si è chiusa la vicenda? Il cestino portarifiuti non c’è. Al momento l’unica cosa cestinata è stata la segnalazione sull’apposito sito del comune di Monza. Vale la pena segnalare?".

Sulla vicenda interviene anche Giorgio Castoldi, un cittadino residente a San Carlo e sempre molto attento e attivo nella segnalazione di eventuali criticità. "Spesso i cittadini si rivolgono ai media perchè dalle istituzioni non sempre arrivano le risposte - spiega -. Mi auguro che chi dovere legga le nostre segnalazioni. Sarebbe buona cosa anche una sorta di 'mappatura' dello stato di lavorazione della richiesta avanzata agli uffici competenti, avvisando quando la pratica viene conclusa e indicando anche l'addetto che sta seguendo la vicenda. Questa è una buona pratica della politica per essere presente e vicina ai cittadini, oltre che una buona occasione di trasparenza dell'apparato comunale, dimostrando così l'efficienza dei nostri uffici".