Un sogno che diventa realtà: un giro di pista a bordo delle supercar da 200km/h

Le due ruote delle carrozzelle dei ragazzi e le quattro ruote delle super car e delle vetture storiche con cui hanno coronato il sogno di un giro di pista. Martedì 1 novembre a Monza si è rinnovato l'appuntamento con la manifestazione "Sei Ruote di Speranza", organizzata da UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione di Monza.

L'edizione numero 34 dell'iniziativa ha regalato sorrisi ed emozioni speciali, permettendo alle persone con disabilità di vivere l’emozione di un giro in pista a bordo di un’auto da sogno all’interno della straordinaria cornice dell’autodromo di Monza. Supercar, auto storiche, auto in divisa, elicotteri, sidecar, fuoristrada, go-cart, TIR, trattori, si sono dati appuntamento in pista realizzando per un giorno i sogni di grandi e piccoli.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose associazioni, di centinaia di volontari e oltre 300 piloti che si sono riuniti con l’obiettivo di regalare una giornata speciale e indimenticabile a oltre 1500 persone con disabilità che hanno potuto godere di uno spettacolo senza precedenti. Oltre 200 le supercar, di ogni marca e modello, hanno sfrecciato in pista: Ferrari, Porsche, Lamborghini, Corvette, Aston Martin, Lotus e persino le elettriche Tesla e tante altre. Tra le 80 auto storiche intervenute, hanno girato in pista dalle vecchie Fiat 500 alle Mini, dai Maggiolini alle auto americane, dalle youngtimer alle auto della polizia, dalle Mehari alle Talbot Samba, dalla Biachina alle Alfetta, dalle BMW alle mercedes di annata, non mancava praticamente nulla. Si è distinta per originalità una coloratissima e chiassosissima Citroen 2cavalli di proprietà del car-influencer William Jonathan.

“La luce negli occhi di questi ragazzi così speciali quando salgono a bordo delle auto per un giro nell’autodromo più prestigioso d’Italia, sono la dimostrazione che la disabilità non può e non deve essere motivo di emarginazione. Oggi qui sia noi piloti, sia tutti gli instancabili ed eccezionali volontari, siamo tutti convinti dell’importanza di promuovere l’inclusione e far sì che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, abbia le stesse opportunità di partecipazione e coinvolgimento anche nelle attività più ludiche. La 6rds rilascia l’immagine di una comunità di appassionati di motori e di volontari molto affiattata che risponde in maniera massiccia sia quando c’è da divertirsi sia quando c’è da far divertire chi è un po’ meno fortunato e che oggi ha sfoggiato il più grande dei sorrisi!” ha detto Jonathan.

“Il Paradiso deve essere come la 6 Ruote di Speranza” ha detto Gabriele, 13 anni che martedì era in pista a Monza con le sue due ruote e un grande sorriso.