Come difendersi (correttamente) con lo spray al peperoncino: un seminario a Monza

Anche a Monza e in Brianza sono sempre di più le persone (soprattutto ragazze e donne) che quando escono di casa si accertano di averlo. Ma la speranza è quella di non doverlo mai usare. Si tratta dello spray al peperoncino un dispositivo legale anti aggressione. Ma attorno all'utilizzo di questo strumento esistono comunque ancora molti dubbi, e soprattutto modalità errate che in alcuni casi rendono inefficace l'averlo con sè. Così che l'associazione monzese Kobudo Brianza ha organizzato un seminario proprio per spiegare i dettagli di questo strumento, le modalità di utilizzo, la scelta nell'acquisto.

L'incontro si terrà il 26 aprile alle 20 nella palestra del centro (via Appiani 1) dove Riccardo Carossia, direttore tecnico di Kobudo Brianza e coordinatore tecnico provinciale di Feder Krav Maga Italia spiegherà tutti i dettagli. "Lo spray al peperonicno è, senza dubbio, uno strumento molto utile - spiega Carossia a MonzaToday -. Ma bisogna sapere come usarlo. Per esempio non va tenuto in borsetta. Inoltre bisogna stare molto attenti a dove si acquista lo spray perché, soprattutto su Internet, è possibile incappare in prodotti che in Italia non solo legali e in questo caso l'utilizzo dello spray potrebbe diventare un boomerang. Visti i sempre più numerosi casi di cronaca in merito ad aggressioni nei confronti di donne e ragazze è importante avere i rudimenti non solo per sapersi difendere, ma anche e soprattutto per gestire la situazione". Per partecipare al seminario telefonare al 3471268510