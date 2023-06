A Monza arrivano i sensori che avvisano se il sottopasso è allagato

Stop alle auto bloccate improvvisamente nei sottopassi allagati. Arrivano a Monza i sensori che allertano quando il sottopasso è finito a mollo. Verranno posizionati nei sottopassi di via Toniolo e di via Rota-Grassi, punti sensibili dove spesso si presenta il problema. Verranno installati il 22 e il 23 giugno: gli interventi verranno eseguiti di notte pertanto il traffico veicolare sarà interrotto in via Rota/Grassi e disciplinato con senso unico alternato in via Toniolo nelle notti di giovedì 22 e venerdì 23. L'intervento costa 105mila euro ed è stato totalmente finanziato da un bando di Regione Lombardia.

I lavori consentiranno la messa in sicurezza dei due sottopassi che negli ultimi anni più sono stati interessati da allagamenti: fenomeni intensi, sempre più frequenti, definiti “bombe d’acqua” possono causare danni ingenti da straripamento sia alle tubazioni, sia agli alberi, sia ad altri manufatti che comunque portano al blocco del traffico e dunque alla gestione di vere e proprie emergenze. Grazie al monitoraggio automatico sarà possibile disporre di una segnalazione tempestiva delle situazioni di pericolo e della conseguente immediata interruzione del transito veicolare grazie all’attivazione dell’apposita segnaletica installata all’ingresso del sottopasso: pannelli a messaggio variabile e semafori.

Il sistema, infatti, è in grado di rilevare il livello dell’acqua presente nei sottopassi tramite una sonda oltre al mancato rispetto dei limiti di sagoma dei mezzi in transito: in prossimità della soglia di preallarme o allarme il sistema attiva la luce rossa sul semaforo e invia l’apposito comando ai sistemi remoti e ai cartelli lampeggianti. Contemporaneamente lo stato corrispondente (preallarme/allarme/cessato allarme/cessato preallarme) è inviato al personale comunale incaricato alla gestione delle emergenze.

“Affrontare con sistemi innovativi le situazioni di pericolo connesse all’emergenza meteo è un passo avanti significativo sul fronte della sicurezza della circolazione e un investimento nell’ottica dell’ammodernamento degli impianti”, commenta l’assessore alla Mobilità Giada Turato.