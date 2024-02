Ecco perché Claudio Trenta non dovrà pagare la multa per aver riparato una buca

Claudio Trenta canta vittoria. Il giudice di pace gli ha dato ragione: la multa di 882 euro notificatagli dalla polizia locale di Barlassina per aver chiuso una buca lungo le strisce pedonali non la dovrà pagare. Ma perché? Lo si legge nella sentenza che il pensionato ha inviato alla redazione di MonzaToday.

La polizia locale di Barlassina aveva elevato la multa per aver “violato l’articolo 21/1-4 del Codice della Strada – si legge nell documento che gli è stato recapitato dai vigili – poiché eseguiva opera sulla strada comunale e sulla pertinenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della competente autorità. Nella fattispecie posava del bitume a freddo, su area destinata alla circolazione di veicoli e pedoni, senza avere né titolo e/o competenza di posa di bitume a freddo”. Una multa elevata dai vigili il 26 aprile 2023 e notificata il 10 maggio.

Ma il giudice di pace ha rilevato che c’è: “la nullità del verbale per vizio di forma per erronea indicazione dell’ora della violazione; per l’insussistenza della violazione dell’art.21 primo e quarto comma Codice della Strada per l’assenza del trasgressore al momento della contestazione dell’infrazione nonché per il fatto che nel momento dell’accertamento dell’infrazione l’intervento era già stato eseguito”. Inoltre il giudice specifica che c’è “il difetto dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa” e riconosce l’urgenza di quell’intervento che da tempo Trenta sollecitava vista la pericolosità della buca lungo il passaggio pedonale. Nella sua sentenza il giudice precisa la “non punibilità della violazione amministrativa per la sussistenza di una situazione di urgenza e uno stato di necessità”.

“Il mio avvocato Mariella Casartelli, che mi ha assistito gratuitamente perché fin da subito ha abbracciato la mia causa, nelle sue conclusioni ha ricordato una pregressa sentenza della Cassazione per la quale il verbale non poteva essere elevato - commenta Claudio Trentra - Mancavano i requisiti per elevare la multa: c'era un difetto di contestazione. Io non avevo un cantiere con mezzi di lavoro. Il mio intervento è durato pochissimi minuti e la contestazione doveva essere fatto nel momento in cui stavo chiudendo la buca, non dopo quando ormai il lavoro era stato eseguito”. Trenta non dovrà pagare la multa, mentre al comune di Barlassina spetterà il pagamento delle spese legali (di 343 euro).