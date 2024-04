A Monza una serata speciale con Ercole Colombo, lo storico fotografo della Formula 1

Conosciuto in tutto il mondo come il fotografo della Formula 1, il brianzolo Ercole Colombo racconterà con parole ed immagini storiche ai monzesi il mondo dei Gran Premi di F1. L'appuntamento è per lunedì 15 aprile alle 21, alla Casa del volontariato di via Correggio, dove il Circolo Fotografico monzese ha organizzato una serta speciale con lo storico fotografo per ripercorrere i momenti più emozionanti della sua carriera all'interno dei vari circuiti automobilistici del mondo.

La passione per le corse, ereditata dal padre, insieme a quella per la fotografia hanno infatti portato Ercole Colombo, nato e cresciuto a pochi passi dall'Autodromo di Monza, a diventare uno dei più importanti fotografi della Formula 1. Nella sua lunga carriera, che lo ha visto anche diventare nel 2020 Cavaliere della Repubblica, ha creato un archivio con oltre 5 milioni di immagini e le sue foto sono state pubblicate sulle maggiori testate giornalistiche italiane e straniere, tra cui Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, Autosprint, Quattroruote, Sport Week, Autobild, Auto Forum, l’Auto Journal, Autosport.

"Se dovessi scegliere un’immagine probabilmente sceglierei Enzo Ferrari che bacia Gilles Villeneuve, un momento che nessun’altro è riuscito ad immortalare, nell’unico Gran Premio d’Italia non corso a Monza ma ad Imola - racconta - In quella foto era presente anche Jody Schekter, con un suo scatto nel 1979 ho vinto il premio fotografico Dino Ferrari, consegnato da Enzo Ferrari in persona. Per me quel momento è stato come ricevere un Oscar, specie avendo iniziato a scattare, nel mondo dei motori, solo pochi anni prima".

Con il Patrocinio del Comune di Monza e Autodromo Nazionale Monza, la serata sarà a partecipazione libera fino a esaurimento posti. E’ gradita la prenotazione per i non soci inviando una mail a segreteria.cfmonzese@gmail.com