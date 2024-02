Monza for Gaza: una serata con Kutaiba, per conoscere il dramma della guerra (ma non solo)

Che cosa sta succedendo veramente a Gaza? Al di là di quello che i media ci mostrano. Questo il filo conduttore della serata “Monza for Gaza”, organizzata dal Movimento Politico per il Socialismo. Appuntamento venerdì 16 febbraio alle 21 nella sede monzese di via Piave 7.

Ospite della serata Kutaiba, componente del Collettivo per la Palestina.“Questa è un'occasione per discutere con un ospite autorevole e riconosciuto da tutta la comunità palestinese e non solo – spiegano gli organizzatori -. Un'occasione per andare oltre il tifo, oltre la solidarietà virtuale, oltre il pensiero dominante che ogni giorno dispensa fake news ed oltre la narrazione televisiva”.

Kutaiba da anni vive in Italia, fa parte della sinistra palestinese e la sua famiglia vive in Israele. L’ingresso alla serata è libero.