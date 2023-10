Il virologo Massimo Galli ritorna in Brianza a parlare di influenza

La prima volta a maggio il suo arrivo in Brianza era stato accolto anche da una delegazione di no vax. Il professor Massimo Galli, il noto virologo salito alla ribalta delle cronache soprattutto durante il periodo della pandemia, torna in Brianza. Un ritorno nella biblioteca civica di Verano dove il 9 novembre alle 21 presenterà il suo nuovo libro “Una banale influenza? Storia di una malattia sottovalutata” (edizioni Cortina).

Un incontro condotto dalla giornalista scientifica Lorella Bertoglio durante il quale si cercherà di farà luce e si analizzeranno alcuni quesiti, che almeno una volta nella vita ci siamo posti, come di fronte ad uno starnuto o a qualche linea di febbre ci siamo detti "Nulla di che, è solo influenza", ma ne siamo sicuri? È davvero nulla di grave? L'influenza è davvero banale come viene definita? Prendersi l'influenza è un'esperienza comune, malgrado sia una malattia insidiosa, perché non ha la spettacolarità di altre malattie come peste, colera o vaiolo.

Ma sino a tempi abbastanza recenti non si riescono a identificare le epidemie influenzali, perché fanno parlare poco di sé, raramente provocano elevata mortalità, vengono viste come un ricorrente male di stagione. Persino nel 1918, quando i morti di influenza si accumulavano in tutto il mondo, non si riusciva a credere che questa malattia fosse capace di tanto. Tra sottovalutazioni e allarmi si snoda la storia dell'influenza raccontata da Massimo Galli, che indaga come le varie pandemie influenzali si sono diffuse sul pianeta, come sono state recepite dall'opinione pubblica e come le società vi hanno reagito partendo dai tempi antichi.

