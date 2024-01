La Villa Reale per una sera ospita il cibo d'oro: in tavola la polvere che regala colore e profumo

Un cibo regale all’interno di una location altrettanto preziosa, per dare lustro all’eccellenza culinaria italiana. Il Rotary Club Monza Ovest rende omaggio allo zafferano organizzando una serata dove, accanto alla degustazione di alcuni piatti (ma non il risotto) preparati con il prezioso ingrediente, c’è stato anche un momento culturale per scoprire i segreti di questo antico e prezioso ingrediente che è elemento fondamentale di uno dei piatti tipici della tradizione: il risotto alla monzese.

150mila fiori per mezzo kg di zafferano

Il Rotary Club Monza Ovest, guidato dal presidente Pier Carlo Beretta, nella serata di lunedì 22 gennaio ha organizzato una conviviale nel ristorante Bistro della Villa Reale per conoscere meglio lo zafferano. Ospite d’eccezione Paolo Daperno, general manager della Bonetti SpA, proprietaria di due marchi storici dello zaffereno (Leprotto e 3 Cuochi). Nello stabilimento, che si trova a Milano nel quartiere Baggio, ogni anno vengono prodotte migliaia di bustine di quella polvere gialla che impreziosisce e insaporisce i piatti della tradizione. “Per produrre un kg di zafferano essicato servono 150mila fiori e 500 ore di lavoro – ha spiegato -. È un elemento prezioso e nobile, che dà colore ed energia ai piatti. C’è una fioritura annuale, ad ottobre, e la raccolta avviene esclusivamente a mano, la mattina”. Prezioso fin dall’antichità (“Nel Medioevo con mezzo kg di zafferano si comprava un cavallo”, ha spiegato Daperno) oggi questa preziosa polvere continua a insaporire i nostri piatti.

La rivoluzione nelle bustine

Una tradizione che nasce nel 1935 nella storica azienda milanese che, per prima, trasformò in polvere lo zafferano inserendolo in bustine monodose già pronte all’uso e che ancora oggi sono un ingrediente presente nelle dispense non solo degli italiani. “Un tempo lo zafferano veniva venduto nelle drogherie, anche a scopo farmaceutico – ha spiegato il relatore – Quella della bustina è stata un’autentica rivoluzione ancora oggi molto apprezzata”. Un prodotto dalle tante qualità, non solo utilizzato per insaporire i piatti tanto che dagli addetti ai lavori è stato definito anche “super food”. Un super food che arriva da molto lontano, giunto in Italia attraverso gli arabi e che oggi, anche nel nostro Paese, ha trovato terreno fertile per essere coltivato e che trova richiesta anche nel mercato internazionale. Soprattutto in quei Paesi dove, la preziosa polvere, è elemento fondamentale di alcuni piatti della tradizione come, per esempio, la paella in Spagna, oppure i dolcetti di Santa Lucia in Svezia.

Gli americani ne vanno matti

“Ma lo zafferano sta spopolando anche negli Stati Uniti – aggiunge Daperno – dove il risotto alla milanese è diventato un piatto molto alla moda”. E anche se il prezzo non è proprio economico, lo zafferano malgrado la crisi continua a tenere botta. Anzi durante il lockdown l’azienda milanese ha visto un incremento del 14%, per poi avere una leggere flessione a pandemia superata e nel 2023 vantare ancora un +5%. Perché, malgrado tutto, a questo “lusso” culinario è difficile rinunciare. Soprattutto quando la tradizione e certi piatti lo hanno trasformato in un re della tavola, non solo brianzola.