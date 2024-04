Apre in Brianza la "Good Bakery" dove gli studenti sfornano delizie dolci e salate

Una bakery-bar speciale dove le prelibatezze dolci e salate vengono preparate dai futuri cuochi, panettieri e pasticceri. Un locale dove i giovani studenti sperimentano direttamente come sarà il loro futuro lavoro, deliziando al tempo stesso il palato – non solo di docenti e insegnanti – ma anche dei clienti che, in questo nuovo locale di via Monte Rosa 10, possono già prenotare catering per i loro eventi.

Un taglio del nastro all’insegna delle prelibatezze quello che c’è stato giovedì 11 aprile a Seregno dove all’interno del Centro professionale Pertini di Afol Monza e Brianza è stata inaugurata la “Goog Bakery”, una bakery-bar didattico. Un’esperienza formativa completa che consentirà ai 54 studenti dell’indirizzo professionale operatore/tecnico delle produzioni alimentari – lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno, di attuare quella “contaminazione” di contenuti, metodologie e competenze ormai ampiamente richiesti in ambito lavorativo. Nel locale sono presenti gli spazi dedicati alla panificazione e alla caffetteria dove gli studenti delle classi quarte hanno preparato il ricco buffet. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche gli studenti del corso di Tappezzeria del centro di formazione professionale Terragni di Meda che hanno contribuito alla realizzazione degli elementi di arredo degli spazi esterni. È stata premiata Chiara Rapisarda, studentessa del corso di Grafica del Cfp Terragni, che ha realizzato il logo del nuovo bar didattico.

L’inaugurazione è inoltre la prima tappa di un più ampio progetto di rinnovamento dell’intera sede, dove sono presenti il Centro formazione professionale, il Centro per l‘impiego di Seregno - con i nuovi spazi che saranno realizzati con il progetto del potenziamento - e dove sarà realizzato lo spazio polifunzionale del comune, frutto del protocollo d’intesa con la provincia di Monza e della Brianza. Nei mesi di aprile e maggio, le aperture saranno riservate agli studenti e al personale interni. Da settembre a mese di dicembre, sono previste aperture al pubblico per 3 mattine a settimana, dalle 9 alle 13. Da gennaio l’apertura di 4 mattine a settimana. Intanto è già possibile prenotare sia prodotti su ordinazione che riservare lo spazio per eventi. Tutti i prodotti da forno e di pasticceria sono realizzati dagli studenti all’interno del laboratorio didattico, senza utilizzo di semilavorati: solo materie prime scelte con cura e, per i nostri lievitati, il lievito madre che è stato chiamato “Sandro”.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti Luca Santambrogio (presidente della provincia di Monza e Brianza), Patrizia Palmisani (prefetto di Monza e della Brianza), Alberto Rossi (sindaco di Seregno), Marcello Correra (amministratore unico di Afol Monza Brianza), Erminia Vittoria Zoppè (direttore Risorse e Servizi ai comuni della provincia di Monza e Brianza) Barbara Riva (direttore generale di Afol MB).